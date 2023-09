Die mallorquinische Hotelkette Iberostar hat am Donnerstag erstmalig ihre neu ausgerufenen Sustainability Awards verliehen. Der Preis sei an Touristikunternehmen gerichtet, die sich für nachhaltige Geschäftskonzepte starkmachten, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Für die Auszeichnungen kamen ausschließlich Unternehmen im DACH-Raum infrage. Die Preisverleihung fand im Rahmen des fvw/TravelTalk-Kongresses in Valencia statt.

Den Iberostar Sustainability Award gab es in zwei Kategorien: "Bester Reiseveranstalter mit Nachhaltigkeitspolitik" und "Beste Reiseagentur mit Nachhaltigkeitspolitik". In der ersten Kategorie sicherte sich der Schweizer Reiseunternehmen Hotelplan Group den ersten Rang. In den Augen der Jury setzt sich das Unternehmen bei ihren Partnerfirmen insbesondere für erneuerbare Energien, nachhaltige Wasserwirtschaft und Müllvermeidung ein. Der Spezialpreis in der Kategorie "Bester Reiseveranstalter mit Nachhaltigkeitspolitik" ging an FairAway Travel. Die deutsche Reiseagentur FairWeg holte sich den Sustainability Award in der Kategorie "Beste Reiseagentur mit Nachhaltigkeitspolitik". Hier bewertete die Jury vor allem die für Endkunden transparente Aufteilung von Unterkünften in zwölf Nachhaltigkeitskategorien. Die Agentur Grünes Reisebüro holte sich den Spezialpreis. Die Jury setzte sich aus vier Tourismusexperten zusammen. Neben den zwei Iberostar-Managern Gloria Fluxà und Sandra Benbeniste waren das Sören Hartmann, CEO der DER Touristik Group und Mitglied des Vorstands der Rewe Group sowie Professor Dr. Harald Zeiss, der an der Hochschule Harz Tourismusmanagement und Betriebswirtschaft lehrt.