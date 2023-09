Im Rahmen einer Schlägerei auf Palmas Ausgehmeile Paseo de Marítimo hat am frühen Montagmorgen ein Mann vorübergehend sein Bewusstsein verloren. Einer Pressemeldung der Nationalpolizei zufolge, auf die sich MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" beruft, hatten die Handgreiflichkeiten ihren Ausgang in einer der zahlreichen Bars. Demnach handelte es sich zum zwei Gruppen von Südamerikanern, die aus jeweils zwei Männern und einer Frau bestanden. Medienberichten zufolge soll ein Kolumbianer versucht haben, das Smartphone einer Argentinierin zu klauen. Der Versuch blieb von den beiden Begleitern der Frau nicht unbemerkt, woraufhin sich ein Streit zwischen beiden Gruppen entfachte. Das Sicherheitspersonal der Bar verwies die sechs Personen daraufhin umgehend des Lokals.

Auf dem Bürgersteig vor der Bar erhitzten sich "Ultima Hora" zufolge die Gemüter auf beiden Seiten zusehends. Einer der Argentinier nahm einen Kolumbianer derart fest in den Schwitzkasten, dass dieser bewusstlos zu Boden sackte. Im nächsten Augenblick traten die drei Argentinier die Flucht am. Als die Nationalpolizei kurz darauf mit mehreren Streifenwagen eintraf, fand sie nur noch den Bewusstlosen und dessen zwei Begleiter vor. Für Ermittlungszwecke übergab der Betreiber der Bar den Beamten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Ein Notarzt behandelte währenddessen den bewusstlos am Boden liegenden Mann, der wenige Minuten später wieder erste Lebenszeichen von sich gab.

Offenbar ist es dem Sicherheitspersonal der Bar zu verdanken, dass es nicht zu schlimmeren Verletzungen kam. Nach dem Rauswurf, so die Zeitung, hätten die vier Männer der zwei Gruppen zunächst zu leeren Flaschen gegriffen. Damit wollten sie mutmaßlich auf ihre jeweiligen Widersacher losgehen. Nur das beherzte Eingreifen der Angestellten der Bar, die die Südamerikaner aufforderten, die Flaschen außen vor zu lassen, konnte eine vermeintliche Eskalation des Streits verhindern.