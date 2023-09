Wachsame Augen hat ein nicht diensthabender Beamter der Guardia Civil am Montagmorgen in der bei deutschen Mallorca-Urlaubern beliebten Cala Millor bewiesen: Nach Darstellung einer Pressemeldung der Polizei wartete der Angehörige der Spezialkräfte GAR (Grupo Acción Rápida) an der Plaza Mallorca gerade auf den Bus, der ihn nach Palma befördern sollte, als das Verhalten zweier Männer seine Aufmerksamkeit erregte. Demnach schlichen die beiden Gestalten in ungewohnter Manier um eine Geschäftszeile.

Der Guardia Civilist behielt die beiden Männer aus sicherer Distanz eine Weile im Auge, als er plötzlich einen verdächtigen Lärm aus deren Richtung vernahm. Umgehend rannte der Elitepolizist auf die Geschäftszeile zu und stellte schnell fest, dass eine Tür aufgebrochen worden war. Am Tatort befanden sich zudem die beiden Männer, die der Beamte über mehrere Minuten im Auge behalten hatte. Er wies sich den mutmaßlichen Einbrechern gegenüber als Polizeibeamter aus und nahm die Tatverdächtigen, die keinen Widerstand leisteten, an Ort und Stelle fest. Kurz darauf übergab der Guardia Civilist die beiden Männer einer Streife der Ortspolizei.