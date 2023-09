Für Mallorca-Urlauber und Residenten gibt es Grund zur Freude: Nach mehr als zehn Jahren Wartezeit werden die Arbeiten für den Abriss und den anschließenden Wiederaufbau der sechs "Chiringuitos" am Westabschnitt der Playa de Alcúdia im November dieses Jahres beginnen. Das Rathaus von Alcúdia hat das Projekt für die Arbeiten an den Strandbars endlich ausgeschrieben. Die Kosten belaufen sich auf 4,1 Millionen Euro. Kurios: Die Idee zu dem Vorhaben hatte man in der Gemeinde bereits vor 13 Jahren. Erst jetzt wird es offenbar konkret.

Interessierte Unternehmen haben nun zwanzig Tage Zeit, sich zu bewerben. Sobald sie den finanziellen Zuschlag erhalten, müssen die Bauarbeiten innerhalb von sechs Monaten fertiggestellt sein. Alcúdia rechnet damit, dass die ersten Chiringuitos im Mai nächsten Jahres eröffnet werden können. Urlauber können sich also, wenn alles glatt läuft, auf neue Strandlokale im kommenden Sommer freuen. Die jetzt angeleierten Umbaumaßnahmen sind die Antwort auf eine sehr lautstarke Forderung des Tourismussektors in der Gemeinde, der die Verschlechterung des Zustands der Strandbuden und das schlechte Image, das den Besuchern vermittelt wird, seit langem beklagt. Deshalb will man nun besonders auf Ästhetik achten. Nach dem Abriss muss der Auftragnehmer sechs neue Gebäude errichten, die völlig identisch sein müssen, um ein "einheitliches Erscheinungsbild" zu gewährleisten, wie es im Projekt heißt. Die sechs Strandbars werden eine Gesamtfläche von 1.663,20 Quadratmetern (je 277,20 Quadratmeter) haben. Was die Merkmale der neuen Lokale betrifft, so werden sie sich stark von den jetzigen unterscheiden. Laut Projektbericht werden sie rechteckig und weiß sein. Auch im Innenbereich müssen jeweils dieselben Oberflächen und Materialien verwendet werden.