Bau von neuer Restaurantterrasse an Palmas Museum Es Baluard ruft Kritiker auf den Plan

Auf Mallorca hat sich die Vereinigung für die Wiederbelebung alter Stadtzentren (ARCA) gegen den Bau einer neuen Restaurantterrasse am Museum Es Baluard ausgesprochen. Die Vereinigung kritisiert in einer offiziellen Pressemitteilung am Mittwoch, dass der Bau der neuen Restaurantterrasse das Bild des denkmalgeschütztes Umfeldes zum einen beschmutze, zum anderen die historische Stadtmauer, auf der sich das Restaurant befinde, beschädigen würde.

Aufgrund des Gastronomiebetriebes würde zudem in Zukunft das Betreten der gesamten Aussichtsplattform am Museum für Besucher nicht mehr möglich sein, so die Vereinigung. Eine geräumige Terrasse mit Chill-out passe einfach nicht zum historischen Gesamtkonzeptes.

Derzeit wird die Außenterrasse komplett umgebaut. Der Bereich ist für Besucher abgesperrt.

Bereits in der Vergangenheit befand sich auf dem Gelände ein Restaurant mit Außenterrasse. Das Es Baluard Restaurant & Lounge war sowohl bei Einheimischen als auch Urlaubern beliebt. Auf der Speisekarte standen unter anderem Snacks wie Burger, Salate, täglich wechselnde Mittagsgerichte sowie Kuchen und Kaffee- und Teespezialitäten. Aufgrund der Corona-Pandemie schloss das Restaurant und wurde seither nicht mehr wiedereröffnet. Damals wurde die Aussichtsplattform anders als heutzutage nicht komplett renoviert.

Es Baluard ist das neue Museum der Stadt Palma für moderne und zeitgenössische Kunst. In der katalanischen Sprache bedeutet Baluard so viel wie "Bollwerk" und verweist so auf die Lage und die historische Funktion des an dieser Stelle ursprünglich gelegenen Bauwerks. Das Museum befindet sich nur wenige Meter von der beliebten Einkaufsstraße Jaume III. entfernt. In dem Museum finden regelmäßig Kunstausstellungen statt. Von der Aussichtsplattform aus hat man einen Panoramablick über die Bucht von Palma, mit Blick auf die Kathedrale, den Hafen sowie das Castell de Bellver.