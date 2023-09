Die Pläne für eine Terrasse des Restaurants am Museum Es Baluard in Palma stehen unmittelbar vor dem Aus. MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" will am Freitagnachmittag erfahren haben, dass das Denkmalschutzdezernat des Inselrats von Mallorca das Projekt "in der kommenden Woche endgültig stoppen" werde. Erst am Donnerstag hatte die Behörde einen zunächst vorübergehenden Baustopp angeordnet. Als Begründung gab das Denkmalschutzdezernat an, dass bei Kontrollen "gravierende Mängel" festgestellt worden seien. Überdies seien die Inspekteure auf Bauten gestoßen, die in dem Projekt "nicht vorgesehen" gewesen seien.

In einer Pressemitteilung sprachen die einflussreichen Denkmalschützer am Mittwoch davon, dass die geplante und sich bereits im Bau befindliche Terrasse den Bereich um die historische Stadtmauer visuell stark beeinträchtigen würde. Zudem würde die bei Touristen beliebte Aussichtsplattform am Museum durch die Restaurantterrasse nicht mehr zugänglich sein. Allerdings wäre eine Terrasse an dem Restaurant kein Novum. Bis zum Ausbruch der Coronaepidemie funktionierte das Lokal unter dem Namen Es Baluard Restaurant & Lounge – mit weitflächiger Außenterrasse. Das Museum Es Baluard ist in den denkmalgeschützten Räumen der Wehrmauer untergebracht, die die Stadt Palma in der Vergangenheit vor Piraten schützte. Daher auch der Name "Baluard", der aus dem Katalanischen kommt und mit "Bollwerk" übersetzt werden kann.