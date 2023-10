An einer Schule in Palma de Mallorca ist es zu einem ungewöhnlichen Fall von Selbstjustiz gekommen. Fünf Erwachsene haben am Mittwochmittag eine Sekundarschule (IES) gestürmt und einen 12-jährigen Jungen verprügelt. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Bei den Angreifern handelte es sich um mehrere Familienangehörige eines anderen Jungen, der sich zuvor mit dem 12- jährigen gestritten haben soll. Die beiden Jungs sollen bei der Auseinandersetzung handgreiflich geworden sein, der Junge blutete schlussendlich an der Lippe. Das wollte die Familie wohl nicht auf sich sitzen lassen und nahm die Sache selbst in die Hand.

Mitten im Schulbetrieb am Mittwoch platzten sie in die Schule und packten sich den 12-Jährigen auf dem Schulhof. Dabei mussten mehrere Lehrer eingreifen und versuchten, die aufgewühlten und aggressiven Erwachsenen zu beruhigen. Andere Medien auf Mallorca berichten sogar, dass sich Lehrer in Klassenzimmern verschanzten, womöglich vor Angst. Die fünf Erwachsenen schlugen den 12-Jährigen so sehr, dass er eine Platzwunde an der Lippe davon trug. Der verprügelte Minderjährige wurde in das Krankenhaus Son Llàtzer in Palma de Mallorca gebracht, wo er wegen seiner leichten Verletzungen behandelt wurde.

Die Überwachungskameras zeigen Bilder des Angriffs auf den 12-jährigen Schüler. Foto: R.S.

Zudem mussten mehrere Schüler mussten wegen Angstzuständen und Panikattacken medizinisch versorgt werden. Jetzt ermittelt die Nationalpolizei und will die Erwachsenen ausfindig machen. Auch sind mehrere Schüler und Lehrer befragt worden, um die Identitäten der mutmaßlichen Täter zu klären. Die Aufnahmen der Überwachungskameras werden noch ausgewertet. Laut der spanischen Tageszeitung "Diario de Mallorca" soll es sich bei der Einrichtung um die weiterführende Schule La Ribera de Palma, unweit vom Balneario 13 an der Playa de Palma handeln. Die Schule ist vergleichbar mit einer weiterführenden Schule in Deutschland und wird von 12 bis 18 Jahren besucht.