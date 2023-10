Wieder hat das Meer vor Mallorca ein Menschenleben gekostet! Eine deutsche Urlauberin ist am Dienstag an der Playa de Palma ertrunken. Das bestätigte der Rettungsdienst Samu 061. Die 83-Jährige habe mit einer Freundin auf Höhe des Balneario 10 etwa einen Kilometer vom "Ballermann" entfernt im Meer gebadet, als ihr unwohl geworden sei, bestätigte ein Samu-Sprecher einen Bericht dem Portal "Crónica Balear".

Die Freundin habe die Deutsche noch an den Strand bringen können und den Notruf verständigt. Rettungsschwimmer seien zu dem Zeitpunkt noch nicht im Dienst gewesen. Ein Notarzt versuchte längere Zeit vergeblich, die Deutsche wiederzubeleben, wie die Zeitung berichtete. Eine Obduktion soll nun Aufschluss darüber geben, wie es zu dem Badeunfall kommen konnte. In den vergangenen Monaten sind bereits mehrere ältere Urlauber nach Herzstillständen beim Baden im Meer vor Mallorca gestorben.

Vor zwei Wochen musste an einem Strand in Peguera eine 69-jährige deutsche Urlauberin wiederbelebt werden. Zwischenfälle gab es ebenfalls in Cala Millor oder an der Cala Bona. Ende August war eine Deutsche im Meer vor Sa Calobra ertrunken. Das Meer war nach einem Sturm noch aufgewühlt, die Frau und ihr Partner waren dennoch baden gegangen.

Der Herbst zeigt sich auf der Urlaubsinsel derzeit noch sehr sommerlich. Die Temperaturen liegen um die 30-Grad-Marke, auch das Mittelmeer ist nach dem heißen Sommer mit 25 Grad noch ungewöhnlich warm. Wegen des guten Wetters und der Herbstferien in Deutschland sind die Strände in der deutschen Urlauberhochburg zurzeit voll.