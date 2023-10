Wer am Wochenende mit dem Auto auf Mallorca unterwegs ist, der muss mit zahlreichen Umleitungen und Straßensperrungen rechnen. Grund dafür sind gleich zwei Sportveranstaltungen, die am Samstag und Sonntag in der Inselhauptstadt Palma und im Südwesten stattfinden. Zum einen wird die Challenge de Peguera ausgetragen, in der Balearenhauptstadt findet der Palma Marathon Mallorca statt.

Am Freitagnachmittag, zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr, werden im Rahmen des Triathlons mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt sein. Am Samstag muss in der Region im Südwesten mit den meisten Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Am Samstag beginnen die Verkehrsbeschränkungen bereits um 7 Uhr morgens und dauern bis etwa 18.15 Uhr im Gebiet von Peguera an. In Es Capdellà, Calvià und Son Bugadelles beginnen die Straßensperrungen um 8 Uhr und dauern bis 14.30 Uhr. Im Gebiet von Sa Porrassa, Son Ferrer, El Toro und Santa Ponça können bestimmte Straßen von 8 Uhr morgens bis 15.15 Uhr nicht befahren werden.

Das Rennen beginnt am Samstag gegen 9 Uhr mit dem Schwimmwettkampf am Strand von Torà. Danach folgt das Radrennen mit zwei Runden zu je 45 km, das in Peguera beginnt, durch Es Capdellà, Calvià, El Toro und Santa Ponça führt und schließlich wieder in Peguera endet. Danach geht es zu Fuß innerhalb von Peguera weiter.

Bei der Challenge Peguera Mallorca 2023 werden an diesem Wochenende rund 1200 Atleten aus 36 Nationalitäten erwartet. Darüber hinaus werden etwa 90 Profi-Triathleten am Eliterennen teilnehmen, 60 in der Kategorie der Männer und 23 in der Kategorie der Frauen. Weitere Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.

Palma Marathon Mallorca

In der Inselhauptstadt ist vor allem am Sonntag mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Im Rahmen des Palma Marathon Mallorca werden tausende Athleten in drei verschiedenen Wettkampfkategorien teilnehmen. Das große Leichtathletik-Ereignis des Jahres, das durch einige der emblematischsten Orte der Balearenhauptstadt führt, wird den ganzen Vormittag über zu Verkehrsbehinderungen führen, insbesondere auf dem Paseo Marítimo und dem Paseo del Mar.

Der Start des Palma Marathon Mallorca ist für Sonntag, den 15. Oktober, um 8 Uhr für die Teilnehmer des Marathons und des Halbmarathons vorgesehen, während um 8.45 Uhr die Teilnehmer der 9-Kilometer-Distanz an der Reihe sind, und nach der Siegerehrung für die drei Kategorien wird die Ziellinie gegen 14 Uhr geschlossen. In jedem Fall werden die Verkehrssperrungen vor dem Start des Rennens beginnen, ebenso wie die Parkbeschränkungen.

In der ersten Phase verläuft die Strecke des Palma Marathon Mallorca auf dem Paseo Marítimo bis zum Kreisverkehr Porto Pi, weiter auf dem Paseo Marítimo auf der Seeseite in Richtung Llucmajor, in den Camí de s'Escollera bis zur Einfahrtskontrolle zu den Handelsdocks und in Richtung der Ausfahrt Escollera. Die Teilnehmer des Halbmarathons und des Marathons starten am Camí de s'Escollera in Richtung Llucmajor. Die Route führt durch die gesamte Innenstadt von Palma und führt unter anderem über den Rathausplatz, durch Palmas Viertel Sindicat, den Paseo Borne, Plaça de la Reina und zur belebten Einkaufsstraße Jaime III. Mehr Informationen zur Strecke und den Uhrzeiten finden Sie hier.