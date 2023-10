Nach dem Unwetter mit teils kräftigen Regenfällen an diesem Wochenende wird es am Dienstag wieder spätsommerlich warm auf Mallorca. Das geht aus aktuellen Prognosen des spanischen Wetterdienstes Aemet hervor. Dabei scheint überwiegend die Sonne und die Temperaturen erreichen um die 28 Grad. Auch ein Bad im Mittelmeer ist durchaus noch möglich: Die Wassertemperatur liegt bei 25 Grad.

Die neue Woche startet allerdings noch unbeständig. Der Montag beginnt überwiegend bewölkt, Sonne und Wolken wechseln sich im Laufe des Tages ab. Im Norden und Nordosten gilt von 11 bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb für Gewitter und Starkregen. Im Rest der Insel kann es gelegentlich und vereinzelt zu Regenfällen kommen, die im Laufe des Nachmittags allmählich abklingen und im Westen Mallorcas zu Auflockerungen führen. Die Temperaturen liegen bei 25 Grad, nachts sinken die Werte auf 19 Grad.

Ab Dienstag hält dann ein zweiter Spätsommer, auf Spanisch auch "veranillo" genannt, auf der Baleareninsel Einzug. Die Temperaturen erreichen um die 28 Grad, dabei gibt es viel Sonnenschein. Nach aktuellen Prognosen des spanischen Wetteramtes sind dann wieder bis zu zehn Sonnenstunden möglich. Auch der Mittwoch verspricht viel Sonnenschein und spätsommerliche Tagestemperaturen.

Doch die Schönwetter-Phase hält nicht allzu lange an. Bereits am Donnerstag ist erneut mit Gewittern und Regenschauern zu rechnen. Auch der Freitag wird wechselhaft. Es gibt einen Mix aus Wolken und Niederschlägen, jedoch sind auch sonnige Abschnitte drin. Auch die Temperaturen sinken: Das Quecksilber steigt tagsüber nur noch auf 22 Grad, nachts liegen die Werte bei 15 Grad.

Wirbelstürme und Regen

Das Unwetter auf Mallorca hat diesen Sonntag zu einigen Zwischenfällen geführt. Eine Windhose zwischen Llucmajor und Campos hatte einige Bäume entwurzelt. In diesem Landstrich sei zudem ein Fahrzeug samt seinen Insassen in einem Überschwemmungsgebiet stecken geblieben. Eines der am stärksten von den Regenfällen betroffenen Gebiete war Sant Llorenç. Dort wurden 85 Liter Regen pro Quadratmeter registriert.

Dabei lagen die Temperaturen allerdings deutlich über den durchschnittlichen Werten. Am Samstag überstiegen sie in mehreren Gebieten der Insel 30 Grad. So wurden in Llucmajor 32 Grad und in Porreres, Campos sowie am Flughafen von Palma 31 Grad gemessen.