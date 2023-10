Die beliebte Feriengegend am Strand von Alcúdia im Norden von Mallorca scheint immer unsicherer zu werden. Bei einer Massenschlägerei von jungen Partygängern sind am frühen Samstagmorgen drei Jugendliche festgenommen worden. Einer hatte nach eigenen Angaben zuvor einen sexuellen Übergriff auf seine Freundin gesehen, woraufhin die Prügelei begann. Die später festgenommenen jungen Männer mussten von Beamten der Guardia Civil und Lokalpolizisten mit aller Macht niedergerungen werden.

Zu dem Vorfall kam es in einer Ausgehgegend namens Complejo Magic. Zwei Stunden davor war ein Tourist, dessen Nationalität nicht genannt wurde, ebenfalls in Port d'Alcúdia abgeführt worden. Er hatte sich lautstark mit seiner Begleiterin gestritten, woraufhin Zeugen die Ordnungshüter alarmierten. Das Paar hatte in einem beliebten Strandhotel genächtigt.

Die Gegend ist nicht nur wegen Schlägereien unsicherer geworden, auch Diebe treiben sich dort vor allem nachts herum. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" in Erfahrung brachte, reisen jugendliche marokkanische Langfinger an Wochenenden im jeweils letzten TIB-Überlandbus dorthin, begehen in der Gegend ihre Taten und fahren im ersten Bus des nächsten Tages wieder zurück, ohne dass sie bislang von Polizisten behelligt wurden.

Am Strand von Alcúdia befinden sich zahlreiche Hotels, die Gegend wird allerdings immer besser, je weiter man sich auf der Küstenstraße Richtung Osten entfernt. In Playa de Muro und Can Picafort gibt es keine gewaltbereite nächtliche Partyszene, dafür aber zahlreiche Vier- und sogar Fünfsternehotels.