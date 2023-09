Eine jetzt auf Mallorca veröffentlichte Videoaufnahme zeigt die brutale Aggression zwischen einer Gruppe von Discothekenbesuchern und den Türstehern in Cala Rajada, dem Küstenort von Capdepera im Nordosten der Insel. Cala Rajada ist insbesondere in der warmen Jahreshälfte für sein lebendiges Nachtleben bekannt. Die Bilder zeigen deutlich die Heftigkeit und Gewalt der Konfrontation zwischen den beiden Parteien. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Samstags. Den Stimmen nach, die im Video zu hören sind, handelte es sich einzig um spanischsprachige Gäste.

Nach Angaben der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora deutet alles darauf hin, dass es innerhalb des Lokals zu einem Streit gekommen war, der schließlich eskalierte und zu Handgreiflichkeiten führte. Einige der Beteiligten wurden aus dem Lokal verwiesen. Die Türsteher und einige Angestellte verließen ebenfalls das Lokal, wobei sie im Außenbereich die mutmaßlichen Opfer traten, schlugen und verfolgten ."Nimm das auf, nimm das auf!", ist auf dem Video zu hören, als Augenzeugen in der Straße mit ihren Mobiltelefonen die Situation festhielten. Die Guardia Civil verfügt bereits über die aufgezeichneten Bilder der Schlägerei, und nach einer gründlichen Analyse der Aufnahmen wird voraussichtlich eine Untersuchung eingeleitet werden. Abgesehen von den möglichen Straftaten wird auch untersucht werden, ob das Sicherheitspersonal über die entsprechenden Qualifikationen für die Zugangskontrolle verfügte.