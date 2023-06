Beamte der Lokalpolizei von Capdepera im Nordosten von Mallorca haben einen Deutschen festgenommen, der in Cala Rajada einem anderen Mann in einer Diskothek mit einem kaputten Glas den Hals aufgeschnitten haben soll. Das Opfer, ein 45-Jähriger, wurde dabei schwer verletzt, musste ins Krankenhaus von Manacor gebracht und mit mehreren Schnitten genäht werden. Zu dem Vorfall, dessen Ursache noch ungeklärt ist, kam es Polizeikreisen zufolge in der Nacht zum Dienstag.

Bei dem Opfer handelt es sich ebenfalls um einen Bundesbürger. Nach der Attacke eilten Ordnungshüter schnell zu der Diskothek namens Bolero. Dort konnten sie den mutmaßlichen Täter festnehmen, der laut dem Betreiber des Etablissements hatte fliehen wollen, aber von den betriebseigenen Sicherheitskräften festgehalten werden konnte. Ähnliche Nachrichten Deutscher Exzesstourismus: So sieht es rund um Cala Rajada jetzt schon aus Cala Rajada zieht neben der Playa de Palma ebenfalls seit Jahren auch immer wieder problematische Feriengäste an, die Zahl ist jedoch nicht allzu hoch. Dennoch: Exzesstouristen finden sich auf dem Traumstrand Cala Agulla, in den vergangenen Wochen hatten sie mit ihrem Verhalten wiederholt für Verärgerung bei normalen Urlaubern gesorgt. Neben Cala Rajada gilt neuerdings auch Colònia de Sant Jordi als exzessgefährdeter Ort: Dort kam es wiederholt zu Bootspartys, Anwohner zeigten sich entsetzt. Anders als in den beiden genannten Orten geht es etwa in Cala Millor, einem Deutschen-Dorado, weitgehend ruhig und gesittet zu, was auch für Porto Cristo, Cala Pi oder Cala d'Or gilt.