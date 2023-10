"Die Batterien von E-Rollen werden vom Teufel aufgeladen", schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montagmorgen. Hintergrund ist, dass es im siebten Stock eines Wohnhauses in Palmas Party-Vorort El Arenal am Sonntagnacht zu einem schweren Brand kam, der offenbar von einer solchen Batterie ausgelöst worden war. Ermittler wollen sich aber noch nicht festlegen und schließen auch eine defekte Klimaanlage nicht aus.

Dem Bericht zufolge wütete das Feuer in der Straße Antoni Catany, unweit des Hafens und des Strandes des zur Gemeinde Llucmajor gehörenden Teils von El Arenal. Zunächst hatte die Feuerwehr die Information bekommen, dass sich eine Person eingeschlossen in der betroffenen Wohnung befindet. Als die Rettungskräfte eintrafen, stellten sie aber glücklicherweise fest, dass das Gebäude bereits leer war. Nachdem es den Feuerwehrleuten gelungen war, den Brand zu löschen, öffneten sie alle Fenster, um das Gebäude durchzulüften. Die Anwohner, die wegen des Feuers das Gebäude verlassen mussten, konnten einige Stunden später in ihre Wohnungen zurückkehren.