Der Sturm und der Regen, die sich auf Mallorca zubewegen, fallen extremer als ursprünglich angenommen aus. Für den Freitag rief der Wetterdienst Aemet wegen hohen Seegangs die Warnstufe Orange aus. Der Wind soll dann mit Sturmstärke zunächst aus dem Süden und dann aus dem Westen wehen. Örtlich soll es ergiebig regnen.

Nach einem wonnigen Mittwoch frischt der Wind bereits am Donnerstag gehörig auf. Erste Regenfälle setzen am Nachmittag ein. Die Höchsttemperatur sackt von 28 auf 26 Grad. Auch am Freitag bleibt es noch relativ warm. Am Wochenende beruhigt sich das Wetter wieder, allerdings sinkt der Maximalwert auf lediglich noch 23 Grad. Das soll auch am Sonntag so bleiben. Für die kommende Woche erden erneute Regenfälle prognostiziert.

Am Dienstag war es noch einmal recht warm auf der Insel. Zwar wurde nicht die 30-Grad-Marke gerissen, doch die Werte näherten sich dieser an. Am wärmsten war es in Port de Pollença mit 27,9 Grad. Auf Rang folgt der Ort Sa Pobla mit 27,8 Grad vor Muro und Colònia de Sant Pere mit 27,7 Grad und Manacor mit 27,4 Grad.

Der bisherige Herbst war zu warm. Zeitweise wurde die 30-Grad-Marke wie in einem normalen Sommer üblich überschritten, wochenlang schien die Sonne fast ungetrübt vom Himmel. Bereits der abgelaufene Sommer war mit mehreren Hitzewellen viel zu heiß. Experten führen diese Anomalien auf den fortschreitenden Klimawandel zurück.