Zwischen dem Sicherheitspersonal einer Bar an der Playa de Palma und Gästen aus Mallorcas Rockerszene ist es zu einer brutalen Schlägerei gekommen. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Donnerstag hervorgeht, ereignete sich der Zwischenfall in der bei deutschen Urlaubern beliebten Schinkenstraße bereits vor wenigen Tagen. Demnach hatte die Prügelei ihren Ausgang auf der Terrasse des Lokals und setzte sich im Verlauf des Geschehens im Innenbereich fort. Ein Mitglied der Motorradgang musste im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Nationalpolizei ermittelt derzeit noch zu den Hintergründen der Schlägerei, in diesem Zusammenhang werden dem Medienbericht zufolge noch Videoaufnahmen der Überwachungskameras und von anwesenden Gästen ausgewertet. Auf einem von "Ultima Hora" ins Netz gestellten Video ist zu sehen, wie zwei Sicherheitsmitarbeiter brutal mit Händen und Füßen auf einen bereits wehrlosen Rocker einschlagen beziehungsweise eintreten. Zudem soll das Sicherheitspersonal mehrere Luxuskarossen der Rockerbande stark beschädigt haben. Ähnliche Nachrichten Letzter Prozesstag: Hanebuth bezeichnet Hells Angels als basisdemokratische Organisation Auch Tage nach dem Zwischenfall ist die Polizei noch bemüht, die Gemüter auf beiden Seiten zu beruhigen und eine weitere Gewaltepisode in der Urlauberhochburg zu verhindern. Die Polizei rechnet infolge der öffentlichen Demütigung dem Medienbericht zufolge mit "einem Racheakt" der Rocker. Informationen über Vorbereitungen für einen entsprechenden Gegenschlag würden die Behörden derzeit nachgehen. Erst Ende September hatte ein Landgericht in Palma in einem aufsehenerregenden Prozess 32 Mitglieder der Rockerbande Hell's Angels zu Haftstrafen von bis zu zwei Jahren verurteilt. Deren Boss, Frank Hanebuth, und 13 weitere Rocker wurden dagegen freigesprochen. Die Rockergang hatte zwischen den Jahren 2009 und 2013 den sogenannten Charter auf Mallorca aufgebaut und etabliert.