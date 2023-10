Beamte der Guardia Civil haben die Ermittlungen in einem Fall von Mobbing übernommen, der vor den Toren einer Schule in Alaró im Norden Mallorcas registriert wurde. Auf den Bildern ist zu sehen, wie ein Schüler einen anderen zwingt, ihm die Füße zu küssen und ihm dann gegen den Kopf tritt, während seine Mitschüler ihn dabei filmen, ohne etwas zu unternehmen. Vielmehr lachen sie über die Aktion.

Der Vorfall ereignete sich am 17. Oktober an der Kreuzung der Straßen Plaça d'es Mercat und Sant Roc, nur wenige Meter vom Eingang der Schule entfernt. Opfer und Angreifer sind beide Schüler des Colegio Nuestra Señora de la Consolación in Alaró und tragen die Schuluniform. Der Minister für Bildung und Hochschulwesen, Antoni Vera, will nach eigenen Angaben den Dingen auf den Grund gehen. Die Bildungsaufsichtsbehörde hat das Protokoll umgesetzt, das bei Fällen von Mobbing im schulischen Umfeld und im Fall der Verletzung der Rechte und Pflichten von Schülern vorgesehen ist.

Das Rathaus von Alaró hat sich mit der Familie in Verbindung gesetzt, um zu helfen. Die Dienste eines Psychologen wurden angeboten. Der Bürgermeister von Alaró, Llorenç Perelló, hat diese Aggression scharf verurteilt. "Diese Art von Tat hat in einer Gesellschaft wie der unseren nichts zu suchen, schon gar nicht in einer kleinen Gemeinde", sagte der Bürgermeister, der versicherte, dass diese Art von Vorfällen in der Stadt nicht häufig vorkomme und wünschte, "dass sie sich nicht wiederholen".