Mild, sonnig und nur mit wenigen Wolken – in diesen Tagen zeigt sich der Herbst auf Mallorca von seiner schönen Seite. Allerdings wird es doch noch einmal etwas stürmisch. An allen Küstenbereichen rund um die Insel wird vor Wind mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde und daraus resultierenden hohen Wellen gewarnt. Sie können bis zu drei Meter hoch werden. Es ist eine Wetterwarnung der Stufe Gelb herausgegeben worden, die ab Donnerstag, 26. Oktober, 12 Uhr, gilt.

Parallel kündigte der staatliche Wetterdienst AEMET auf X, ehemals Twitter, für Donnerstagnachmittag Windböen mit bis zu 70 km/h an. In höheren Lagen, wie dem Tramuntana-Gebirge, werden sogar bis zu 90 km/h erwartet. Die Wetterwarnstufe Gelb gilt erst einmal bis Freitagmorgen um 6 Uhr. Aller Voraussicht nach wird sich die Wetterlage am Samstag wieder beruhigt haben. Wer baden oder schwimmen gehen will, sollte das mit entsprechender Vorsicht tun. Denn hohen Wellengang an den Küsten Mallorcas sollte man nicht unterschätzen. Die Wellen und Strömungen können sehr tückisch sein.

Immer wieder kommt es vor, dass Urlauber und Residenten die Lage falsch einschätzen, im aufgewühlten Meer schwimmen gehen und in Notsituationen geraten. Darüber hinaus scheint oft die Sonne, es kann aber auch bewölkte Abschnitte geben. Die Tageshöchstwerte liegen am Donnerstag auf Mallorca bei 23 bis 26 Grad. Die Vorhersagen des Wetterdienstes zum Wochenende sehen bisher gut aus. Meistens soll es freundlich und angenehm warm werden. Dabei bleibt es höchstwahrscheinlich fast das gesamte Wochenende trocken.