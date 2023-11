In Alcúdia, im Norden von Mallorca, hat die Guardia Civil an diesem Donnerstag eine Leiche gefunden. Nach Angaben der Polizei war der leblose Körper in einem Waldstück geborgen worden. Laut der spanischen Onlinezeitung "Crónica Balear" wurden die Beamten gegen 11 Uhr informiert.

Ersten Untersuchungen zufolge könnte es sich bei dem Verstorbenen um einen Obdachlosen handeln, der in Inca als vermisst gemeldet worden war. Die in Alcúdia gefundene Leiche, die auf dem Boden liegend in einem Rollstuhl saß, trug keine Ausweispapiere mit sich. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Eine Obduktion soll nun die Identität des Verstorbenen klären. Beliebter Ferienort im Norden von Mallorca Ähnliche Nachrichten Spaziergänger findet Mann mit Einschussloch im Kopf im Gebüsch Der Ort Alcúdia liegt im Norden der balearischen Insel. Sie ist vor allem für ihre Mittelmeerstrände bekannt, darunter die beliebte Playa de Alcúdia und die Playa de Muro in der weiten Bucht von Alcúdia. Vor allem in den Sommermonaten wird der Küstenort sowohl von Einheimischen als auch ausländischen Urlaubern besucht. Im Laufe der Jahre haben sich dort zahlreiche Hotels und Ferienunterkünfte angesiedelt.