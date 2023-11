Die Gemeinde Calvià will künftig die Strände auf Mallorca von März bis November offen halten, um die Saison zu verlängern und so die vielen Sonnentage besser ausnutzen zu können. An den ausgewählten Strandabschnitten sollen länger als je zuvor Rettungsschwimmer zum Einsatz kommen und Liegen zur Verfügung stehen. Auch der Umweltaspekt soll mitbedacht werden.

Der Bürgermeister von Calvià, Juan Antonio Amengual, nahm in London an der World Travel Market-Tourismusmesse teil und verkündete dort, dass die neue Konzession bedeutet, dass die ausgewählten Strände "Rettungsschwimmer haben werden und Reinigungsdienste haben werden, vielleicht nicht mit allen Liegen und Sonnenschirmen, aber sie werden der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen." Weiter heißt es: "Wir haben 300 Tage Sonne und es macht keinen Sinn, die Strände geschlossen zu halten. Diese Strände können zu unseren Parks werden, damit Einwohner und Touristen sie genießen können", so Amengual. Dennoch betonte er, dass er dabei auch den Umweltaspekt im Hinterkopf behält und "die notwendigen Monate für die Regeneration der Posidonia und die Umweltpflege beibehalten werden." Die Konzession muss noch rechtlich geprüft werden. Doch es wird erwartet, dass die Ausschreibungsunterlagen noch vor Ende des Jahres veröffentlicht werden. Diese Maßnahme ist Teil des strategischen Plans von "Calvià 365", der von der Kommune gefördert und unterstützt wird.