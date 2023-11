Insgesamt 19 Schildkröten sind von Vertretern von Mallorcas Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Fischerei am Strand von Cala Millor wieder in ihren natürlichen Lebensraum, das Meer, gelassen worden. Der Hintergrund davon ist, dass im Juli an dem Strand im Inselosten ein Nest mit 82 Eiern der Tiere entdeckt wurde. Zehn davon wurden von Experten in Obhut genommen, sodass sie sich unter geschützten Bedingungen entwickeln konnten. Die restlichen Exemplare wurden an dem Küstenstreifen zurückgelassen und in regelmäßigen zeitlichen Abständen von Freiwilligen bewacht.

Neben mallorquinischen Politikern war auch ein Team von Freiwilligen bei der

Entlassung der Tiere in ihren natürlichen Lebensraum zugegen. Das Freisetzen der Tiere in ihr ursprüngliches Habitat wurde feierlich abgehalten, wobei auch Mitarbeiter der Stiftung Fundación Palma Aquarium, der balearische Landwirtschaftsminister, Joan Simonet, und der Bürgermeister der Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar, Jaume Soler, zugegen waren. Im Laufe des Sommers wurden auf den Balearen insgesamt fünf Schildkrötennester an verschiedenen Orten gefunden, die zusammen 413 Eiern aufwiesen und aus denen 195 Babys schlüpften. Ein speziell für die Jungtiere gegründetes Programm, das "Head Starting" soll den anderen jungen Panzertieren im kommenden Sommer dabei helfen, unter guten Voraussetzungen wieder ins Meer freigesetzt zu werden, sobald sie über ein Kilo wiegen. Die Reptilien werden bis dahin bis zu zwölf Monate in einer künstlichen Umgebung gehalten, die ihrem natürlichen Milieu ähnelt. Die am Strand von Cala Millor gefundenen Meeresschildkröten

schlüpften in diesem Sommmer aus den Eiern. Zum selben Zeitpunkt wurden übrigens am Dienstagnachmittag weitere 28 Meeresschildkröten-Babys am Strand von Ses Salines und Santa Eulària des Riu auf Ibiza ins Meer entlassen.