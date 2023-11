Auf Mallorca hat seit dem Regierungswechsel ein Streit um die Express-Spur auf der Flughafenautobahn getobt, der sogenannten Bus-VAO-Spur. Neuen Zahlen des Inselrats zufolge soll diese nicht nur für mehr Unfälle sorgen, sondern auch kaum genutzt werden. Der Inselrat von Mallorca hat am Mittwoch, 8. November, neue Daten veröffentlicht, die darlegen, dass die Unfallrate zwischen dem 1. Januar und dem 31. Oktober im Vergleich zu 2022 von 27 auf 55 Fälle angestiegen ist, während die Fahrspurauslastung nur zwischen 7 und 10 Prozent lag. Die anderen beiden Spuren waren hingegen zu 65 Prozent ausgelastet.

Dies geht aus denselben Daten hervor, die vor drei Monaten von der Inselverwaltung vorgelegt wurden. Dort wurde die spanische Straßenverkehrsbehörde DGT bereits gebeten, die Möglichkeit der Abschaffung der Bus-VAO zu prüfen. Die am Mittwoch dieser Woche vorgelegten Informationen sind jedoch vollständiger als die vor drei Monaten, da die neuen Daten den Betrieb, die Belegung und die Unfallrate während des gesamten Sommers und zu Ostern analysieren und nicht nur in den Wintermonaten. "Die meisten Unfälle ereigneten sich tagsüber, wenn Fahrzeuge, die die Bus-VAO-Spur benutzten, versuchten, diese zu verlassen, um auf die Ringautobahn Vía de Cintura zu gelangen, wobei sie die beiden anderen Fahrspuren behinderten", heißt es in dem vorgelegten Bericht.

Um die Belegung zu analysieren, haben die Techniker des Stadtrats an verschiedenen Stellen der Fahrbahn Analysen durchgeführt. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Bus-VAO-Spur seit ihrer Inbetriebnahme im November 2022 im Winter immer weniger genutzt wird. Der Inselrat betonte ebenfalls, dass ein Bericht der städtischen Verkehrsgesellschaft (EMT) im September darauf hinwies, dass die Hälfte der Buslinien, die über die Flughafenautobahn in Richtung Palma fahren, die Bus-VAO-Spur nicht benutzen. Dies liegt unter anderem daran, dass es aufgrund der durchgehenden Bus-VAO-Linie für sie unmöglich ist, vor dem Kongresspalast am Ortseingang von Palma zu halten oder auf die Ringautobahn Via de Cintura zu fahren. Von den fünf EMT-Linien, die auf der Flughafenautobahn verkehren, nutzen nur zwei die Fahrbahn.

Die Bus-Spur war im vergangenen November auf dem Asphalt eingezeichnet und beschildert worden. Sie darf von folgenden Fahrzeugen befahren werden: öffentliche und private Busse, Privat-Pkw mit zwei oder mehr Insassen, Taxis, Motorräder, Fahrzeuge für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Fahrzeuge mit Null-Emissions-Schildern sowie Notdienstfahrzeuge von Polizei, Ambulanz und Feuerwehr. Ob es ihr in Zukunft an den Kragen geht, geht aus dem derzeitigen Bericht nicht hervor.