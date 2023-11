In der Kathedrale La Seu in Palma de Mallorca war am Samstagmorgen wieder das halbjährlich wiederkehrende Lichtspektakel, die sogenannte magische Acht, zu bestaunen. Tausende Gläubige und Neugierige standen dafür in langen Schlangen an und warteten voller Vorfreude, bis die Kathedrale um 7.30 Uhr ihre Pforten für die Allgemeinheit öffnete.

Bei dem bunten Lichterfest, auch "Festa de la Llum" genannt, strömten am Samstagmorgen unzählige Menschen in die Kathedrale. Der Andrang war groß. Denn: Das Spektakel kann lediglich zweimal im Jahr, am 2. Februar und am 11. November, beobachtet werden. Dann entsteht in der Kathedrale gegen 8.25 Uhr morgens eine „Licht-Acht”. Die aufgehende Sonne projiziert die zweite Rosette genau unter die Rosette des Eingangsportals.

Doch die Wetterbedingungen ließen zu wünschen übrig, da es sehr bewölkt war. So verschwand die bunte Rosette immer mal wieder. Die Menschen seufzten kollektiv und warteten mit ihren gezückten Handys darauf, dass sie zurückkehrt. Manche verloren mitunter die Hoffnung und sagten beim Hinausgehen: "Tja, das war's dann wohl. Es ist leider zu bewölkt." Doch für diejenigen, die hartnäckig geblieben sind, lohnte es sich: So strahlte gegen 8.34 Uhr die Sonne durch die prächtige Fenster-Rosette über der Hauptapsis. Auf der gegenüberliegenden Wand über dem Almudaina-Portal warfen die feinen Strukturen aus Stein und Glas dann spektakuläre Gemälde aus Licht und Schatten in Form einer Acht. Viele klatschten vor Freude und machten zahlreiche Bilder von diesem besonderen Moment.



Da die Kapazität des Publikums auf 1000 Menschen begrenzt war, wurde das Lichtspektakel ab 8 Uhr in einem Livestream übertragen. Doch auch viele Menschen, die bereits lange in der Schlange standen, schafften es leider nicht rechtzeitig in die Kathedrale, um sich das Lichtspiel anzuschauen. Sie müssen nun geduldig sein und bis zum 2. Februar 2024 warten, um sich einen Platz in dem Gotteshaus zu ergattern.