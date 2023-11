Der neue Plaça des Cos in Manacor auf Mallorca wird endgültig für den Verkehr gesperrt. Dies gab der Bürgermeister der Stadt, Miquel Oliver, am 10. November auf einer Pressekonferenz zusammen mit den Stadträten für Mobilität bekannt. Diese Entscheidung wurde nach monatelanger Ungewissheit verkündet, nachdem sowohl die Oppositionsparteien als auch die Geschäftsleute und Anwohner eine endgültige Lösung gefordert hatten.

Oliver bestätigte, dass diese Schließung "aus der Debatte mit allen Beteiligten" entstanden sei und der Idee entspreche, "das Stadtzentrum als Raum des Zusammenlebens zu begünstigen und eine nachhaltige Mobilität zu fördern, wie es der Klimanotstand erfordert". Die Rückgewinnung dieses Raums für Fußgänger erfordert jedoch eine Reform des Verkehrs in den angrenzenden Straßen, was eine Änderung einiger Straßen im Stadtzentrum zur Folge hat. In diesem Sinne werden die Carrer del Sant Crist, die Carrer de la Marededéu de les Neus und die Carrer de Sant Joan ihre Richtung ändern, um "den Verkehr auf der Carrer d'Artà und der Carrer d'Amargura zu entlasten". Die Zunahme des Verkehrs in diesen beiden Straßen war einer der Hauptkritikpunkte an der möglichen Schließung.

Eine Ausnahme wird es jedoch geben: So wird den stark frequentierten gewerblichen Parkplätzen Vorrang eingeräumt, zu denen neue Parkplätze in der Calle Rector Caldentey und auf dem Plaza Arquitecte Bennàssar hinzukommen werden. In diesem Fall wird es möglich sein, über die Plaça des Cos zu fahren, um diesen Parkplatz zu verlassen.

Die Änderungen werden in den nächsten Wochen umgesetzt. Ab Montag wird mit der Installation der neuen Beschilderung begonnen. Das Rathaus versicherte, dass dies "nicht die letzte Reform sein wird" und kündigte bereits an, dass der nächste Schritt die Fußgängerzone Carrer Antoni Galmés sein wird, um den Plaça de sa Bassa mit dem Plaça des Mercat zu verbinden, um "eine Stadt und ein urbanes Zentrum für die Menschen" zu schaffen.

Die Reform der Plaça des Cos kommt zu den Maßnahmen hinzu, die die Regierung in der letzten Amtszeit unter anderem an der Plaça de s'Antigor, der Plaça de Berard und der Plaça de Santa Catalina mit demselben Ziel durchgeführt hat.