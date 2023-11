Ein Brand im ersten Stock des Hauses Paseo Mallorca 14 in Palma de Mallorca hat in der Balearenhauptstadt am Donnerstag gegen 13.15 Uhr Alarm ausgelöst. Die Ursachen sind derzeit noch unbekannt. Das Feuer brach in einer kleinen Schönheitsklinik an der Ecke zur Avenida Jaume III. aus, die daraufhin vollständig evakuiert werden musste.

Patrouillen der National- und Lokalpolizei trafen schnell am Brandort ein, um Menschenansammlungen rund um den Unfallort zu vermeiden und den Verkehr in dem entstandenen kleinen Stau zu beschleunigen. Als das Feuer in einem Büro ausbrach, verließen die Angestellten den Bereich und die Rettungsdienste trafen ein, um diesen abzusperren. Viele Schaulustige oder zufällig vorbeilaufende Menschen blieben stehen, um sich das Feuer anzuschauen, während Nachbarn auf ihre Balkons gingen, um aus der sicheren Entfernung das Ganze zu beobachten. Wegen der Flammen wurde das Fenster zur Straße zerstört, sodass viele einzelne Glassplitter auf die Straße fielen. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt, doch der Rettungsdienst musste einem Angestellten der Klinik wegen einer leichten Verbrennung und einer anderen Person wegen einer Angstattacke helfen. "Wir hatten große Angst, wir sahen die Flammen und rannten aus dem Gebäude", sagte einer der Angestellten. "Ich arbeitete gerade am Aufzug im Gebäude, als ich Rauch sah, aber ich hatte nicht erwartet, dass es ein Feuer wie dieses sein würde", berichtete ein Wartungsarbeiter. Die Feuerwehr war schnell im Großaufmarsch vor Ort, um die Flammen zu ersticken. Die Ursache des Vorfalls ist noch nicht bekannt, und die Nationalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.