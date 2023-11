Während es in Deutschland winterlich kalt und regnerisch ist und es in einigen Regionen sogar schneit, wird es auf Mallorca noch einmal frühlingshaft warm. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes können am Donnerstag Temperaturen bis zu 24 Grad erreicht werden. Das ist vor allem im Norden der Baleareninsel möglich.

Am Dienstag wird bereits die 20-Grad-Marke geknackt. Der Tag startet oftmals wechselhaft, dabei gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages setzt sich allerdings die Sonne durch. In der Inselmitte bleibt es überwiegend schön, im Norden kann es am Nachmittag und am frühen Abend zu leichten Niederschlägen kommen. In der Nacht bleibt es weiterhin für die Jahreszeit überdurchschnittlich mild. Die Temperaturen sinken lediglich auf 16 Grad.

Am Mittwoch startet der Tag sonnig, nur in einigen Regionen bilden sich harmlose Wolkenfelder. Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen 22 Grad. Dazu gibt es bis zu neun Sonnenstunden. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 10 Prozent. Am Donnerstag werden dann nach aktuellen Prognosen des spanischen Wetterdienstes im Norden Rekordwerte bis zu 24 Grad verzeichnet.

Dieses Hoch hält allerdings nicht lange an. Am Freitag sollen die Temperaturen drastisch sinken. Laut Aemet liegen die Höchstwerte nur noch bei 15 Grad, nachts sinken die Temperaturen auf acht Grad. Auch Niederschläge sind möglich. Das Wochenende wird wechselhaft mit sonnigen und wolkigen Abschnitten. Die Tageshöchstwerte liegen bei 15 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit 18 Grad.