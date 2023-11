Der Nachbarinsel Ibiza kann Mallorca zwar in Sachen Nachtleben nicht das Wasser reichen, für die Diskothek BCM Mallorca gab es zu Wochenbeginn dennoch etwas zu feiern: Zum zweiten Mal in Folge wurde der seit drei Jahrzehnten bestehende Club für die renommierten Golden Moon Awards nominiert. In diesen Kreis, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstag, seien in diesem Jahr insgesamt 373 Locations aus 65 Ländern aufgenommen worden. Die diesjährige Preisverleihung, hinter der die International Nightlife Association steht, fand am Montagabend in Barcelona zum neuen Mal statt.

BCM-Geschäftsführer Jaime Lladó, der der Preisverleihung persönlich beiwohnte, zeigt sich entsprechend zufrieden und blickte bereits auf die nächste Zukunft. "Wir wollen unter die Top 10 der weltbesten Clubs", sagte er gegenüber der Zeitung. Mit auf den Weg nach Barcelona hatten sich zudem der CEO der mallorquinischen Unternehmensgruppe Grupo Cursach, dem Besitzer des BCM, und die im Rathaus Calvià für Tourismus verantwortliche Generaldirektorin Carmen Peñas gemacht. Die wiederholte Nominierung, so Lladó, sei Motiviation, unseren Gästen "mit ständigen Innovationen weiterhin unvergessliche Nächte" zu bescheren. Die begehrte Auszeichnung ging einmal mehr an die Partyinsel Ibiza. Der erst 2017 gegründete Club Hï Ibiza holte sich den "Goldenen Mond" zum vierten Mal in Folge. Auch Rang drei ging an einen Club auf Ibiza, den Ushuaïa Ibiza, nur wenige Meter vom Sieger Hï entfernt. Den balearischen Doppelsieg verhinderte die in Las Vegas (USA) beheimatete Diskothek Omnia. Die beiden Traditionsclubs DC-10 (Platz 8) und Pacha (Platz 10) komplettierten den ibizenkischen Erfolg.