Auf Mallorca sind die Temperaturen derzeit ungewöhnlich mild. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet erreichen die Höchstwerte an diesem Donnerstag bis 24 Grad. Dabei scheint überwiegend die Sonne, vereinzelt können sich aber auch in einigen Regionen harmlose Wolkenfelder bilden. Nachts bleibt es bei 17 Grad ebenfalls überdurchschnittlich warm für diese Jahreszeit.

Das Wochenende startet mit viel Sonnenschein, doch im Laufe des Freitags zieht sich der Himmel immer mehr zu. Am Abend sind dann auch teils kräftige Regenschauer möglich. Es werden aber dennoch sieben Sonnenstunden erwartet. Die Temperaturen erreichen nochmals Werte um die 20 Grad.

Nach dem kurzzeitigen unbeständigen und wechselhaftem Freitag setzt sich am Samstag aber wieder weitgehend die Sonne durch. Das Quecksilber sinkt allerdings auf 15 Grad. Nach Sonnenuntergang, der derzeit um 17.24 Uhr stattfindet, liegen die Temperaturen bei 13 Grad.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Tageswerte liegen bei 15 Grad. Nachts wird es bei 8 Grad deutlich kühler. In der kommenden Woche steigen die Temperaturen wieder an. Dann steigt das Quecksilber auf 17 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt um die 19 Grad.