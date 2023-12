Zwei Feiertage machen das kommende Wochenende für viele Arbeitnehmer auf Mallorca quasi zu einer Urlaubswoche. Den Auftakt macht am Mittwoch, 6. Dezember, der Tag der Verfassung (Día de la Constitución), zwei Tage später folgt der kirchliche Feiertag Fest der Unbefleckten Empfängnis (Día de la Inmaculada Concepción). Wer nun glaubt, dass auf einer Urlaubsinsel wie Mallorca dennoch der Betrieb im Einzelhandel wie gewohnt weitergeht, der könnte in den kommenden Tagen vor verschlossen Supermarkttüren stehen.

Nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bleiben am Mittwoch die meisten Geschäfte geschlossen. Das gelte für nahezu alle Supermarktketten als auch für den restlichen Einzelhandel. Eine Ausnahme machten lediglich die eine oder andere Bäckerei und so mancher Kiosk. Auch die Palma-Niederlassung des Kaufhauses El Corte Inglés, in dessen Untergeschoss ein Gourmetsupermarkt untergebracht ist, öffnet der Zeitung zufolge ungeachtet des Feiertags seine Pforten, und zwar um 11 Uhr. Bei den Märkten der Kette Hiper Centro gibt es keine einheitlichen Öffnungszeiten, Kunden können sich auf der Internetseite des Unternehmens darüber informieren, welche Filiale an beiden Feiertage in Betrieb ist.

Deutlich weniger Einschränkungen gibt es "Ultima Hora" zufolge zum Fest der Unbefleckten Empfängnis. Lediglich der Einzelhandelsriese Mercadona gönne seinen Mitarbeitern auch am Freitag eine Auszeit. Bei der Konkurrenz, etwa in den Märkten von Eroski, Carrefour oder Alcampo, gehe der Betrieb wie an einem gewöhnlichen Wochentag weiter.