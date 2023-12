Er ist eines der bestgehüteten Geheimnisse in der Altstadt von Palma de Mallorca: Der Tunnel, der die Plaça d'Espanya in der "Oberstadt" mit dem Meeresufer verbindet, genauer gesagt mit dem Parc de la Mar neben der Kathedrale. Jetzt plant das Rathaus offenbar, diesen ehemaligen Bahnschacht für Fußgänger öffentlich zugänglich zu machen. Es könnte zu einem neuen Highlight für Urlauber auf der Insel werden. Das Vorhaben ist am Mittwoch von der Stadt vorgestellt worden.

Der fast eineinhalb Kilometer lange Tunnel war Anfang der Dreißigerjahre eröffnet worden. Er diente seinerzeit als Bahntunnel, durch den Güter – Kohle, Stein, Holzwaren und andere Produkte aus den ländlichen Gegenden von Mallorca – schnell und vor allem ziemlich geräuschlos vom Bahnhof an der Plaça d'Espanya zum Hafen gebracht werden konnten. Mit dem Umbau der Plaça Major und dem Bau des unter dem Platz befindlichen Parkhauses wurde der Tunnel "durchtrennt" und letztendlich stillgelegt. Er sei aber bis heute in gutem Zustand. So sieht das Innere des Tunnels aus. Und so ist es jetzt auch eigentlich die geplante Umgestaltung der Plaça Major, der zu einer Wiederbelebung des Schachts führen solle. Wie die Stadt mitteilt, soll die Verschönerung des Platzes im kommenden Jahr beginnen. Sie soll nicht nur die Umwandlung der leerstehenden Einkaufspassage in ein Soziokulurelles Zentrum beinhalten, sondern auch eine neue Optik für die gesamte Plaça mit sich bringen. "Wir wollen die architektonischen Schätze unserer Stadt wieder sichtbar machen", betonte der städtische Baudezernent Oscar Fidalgo, der die Arbeiten in den kommenden Wochen öffentlich ausschreiben will.