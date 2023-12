Ein Großbrand in Palmas Stadtviertel Son Banya hat am frühen Freitagmorgen mehrere Löscheinheiten der Feuerwehr in Atem gehalten. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, entfachte sich das Feuer auf einem brachliegenden Grundstück, auf dem sich große Mengen Müll angesammelt hatten. Ausgeschlachtete Autos und ausrangierte Elektrogeräte trugen demnach dazu bei, die Flammen weiter anzufachen. Über dem Brandort stiegen dichte, dunkle Rauchwolken in den Himmel über Mallorcas Hauptstadt.

Zeitungsangaben zufolge gingen gegen 1 Uhr nachts die ersten Anrufe von alarmierten Anwohnern in der Notrufleitstelle ein. Nach etwa vier Stunden Löscharbeiten erklärten die Behörden den Brand gegen 5 Uhr unter Kontrolle. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge brach das Feuer aufgrund von Brandstiftung aus. Menschen kam bei dem Zwischenfall nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Brandes aufgenommen.