Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Formentor-Landstraße bei Port de Pollença auf Mallorca sind am Montagmorgen acht Personen verletzt worden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, könnte es sich bei den Verunglückten um Bauarbeiter handeln, die derzeit mit dem Neubau das Luxushotels Formentor beschäftigt sind, das in Zukunft von der Four-Seasons-Kette betrieben werden soll.

Dem Bericht zufolge war ein weißer Lieferwagen mit den acht Personen an Bord aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, mit einem Baum kollidiert und umgekippt. Vier Leichtverletzte wurden mit Krankenwagen in die Klinik nach Inca gebracht, drei Beteiligte kamen ins Krankenhaus von Manacor. Ein Mann musste schwerverletzt mit der Ambulanz in die Uniklinik Son Espases nach Palma transportiert werden. Im Einsatz waren neben zahlreichen Sanitätern und Krankenwagen auch ein Notarztfahrzeug, die Polizei und die Feuerwehr.

Die Landstraße Ma-2210 verbindet Port de Pollença mit der Bucht von Formentor, wo sich auch das bekannte Hotel Formentor befindet. In den Sommermonaten ist der Weg vom Hotel zum Leuchtturm nur für den öffentlichen Nahverkehr nutzbar. Touristen müssen den Mietwagen in Port de Pollença oder an der Playa Formentor stehenlassen und auf den Bus umsteigen.