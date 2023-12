Die kalten Nächte auf Mallorca sind schon bald vorbei. Das geht aus aktuellen Prognosen des staatlichen Wetteramtes Aemet hervor. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag steigen die Temperaturen nachts wieder deutlich über den Gefrierpunkt. In den vergangenen Nächten war es in einigen Regionen der Insel empfindlich kalt. In der Gemeinde Escorca, rund um das Heiligtum Lluc, erreichten die Werte nachts -3 Grad, bei Campos sank das Quecksilber auf -1 Grad.

Tmín (en ºC) en #Baleares#Mallorca con heladas 🥶🥶🥶

-3 Escorca, S.Torrella

-2 Lluc

-1 Campos

0.1 Palma Univ

0.1 Binissalem

0.2 Sineu

0.3 Campos, Salines

0.5 Aerop.Palma

1 Petra

1 Manacor

2 Muro

2 Sta Maria

2 Sa Pobla

3 Calvià

3 Artà

4 Llucmajorhttps://t.co/RemHT6IHRt pic.twitter.com/VDZ84jI0ee — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 19, 2023

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erreichen die Werte dann wieder 7 Grad. Im Laufe des Tages wird es bei 16 Grad und viel Sonnenschein angenehm mild. Auch an Weihnachten bleibt das Wetter freundlich auf Mallorca. An Heiligabend liegen die Temperaturen bei 16 Grad, es werden bis zu neun Sonnenstunden erwartet. Nachts sinken die Werte auf 9 Grad. Ähnlich wird es am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Die Sonne scheint den ganzen Tag vom Himmel, die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt nur zwischen 20 und 30 Prozent.

So wird der Winter auf Mallorca

Am kommenden Freitag, 22. Dezember, ist kalendarischer Winteranfang. Der spanische Wetterdienst hat dementsprechend an diesem Dienstag eine Langzeitprognose für die anstehenden Monate und einen Rückblick auf den Herbst veröffentlicht. So sollen die Temperaturen im Winter auf Mallorca deutlich höher ausfallen als in dieser Jahreszeit normalerweise üblich. Die durchschnittlichen Werte liegen im Winter auf der Baleareninsel bei 11 Grad. Die Tageswerte erreichen derzeit um die 16 Grad.

In den kommenden Wochen soll es auch vermehrt zu Niederschlägen kommen. Diese fielen bisher deutlich zu gering aus. Dabei sind vor allem die winterlichen Niederschläge wichtig, um die Stauseen im Tramuntana-Gebirge zu füllen. Diese sind unter anderem für die Wasserversorgung der Inselhauptstadt Palma zuständig. Für 83 Prozent des Territoriums gilt inzwischen der Voralarm, wie das Ministerium für das Meer und den Wasserkreislauf am Dienstag mitteilte. Die beiden Stauseen Gorg Blau und Cúber sind nur zu 33,5 Prozent gefüllt.

Der Herbst war der dritttrockenste seit Aufzeichnungen der Wetterdaten auf der Insel. Rund 101 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sind vom Himmel gefallen. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr: Damals waren es rund 200 Liter Niederschlag, also das Doppelte. Auch die Temperaturen lagen deutlich über den durchschnittlichen Werten. So wurden im Oktober noch Tageswerte von 33 Grad gemessen.