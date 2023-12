Anlässlich der Festtage werden in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca zwei weihnachtliche Bimmelbahnen in Betrieb genommen. Auf den verschiedenen Routen können die Fahrgäste vor allem in den Abendstunden die weihnachtliche Beleuchtung und Dekoration bestaunen.

Die mit Lichtern und weihnachtlichen Motiven geschmückten Züge fahren von 17 bis 21 Uhr im 25-Minuten-Takt und halten an den Straßen der Busstation Intermodal Eusebi Estada, Parc de les Estacions, Plaça Garcia Orell, Plaça Madrid, Plaça Major, Plaça de l'Olivar, Plaça Miquel Dolç und Plaça París. Es wird zwei Strecken geben: Ein Zug fährt durch die Altstadt von Palma. Die Route: Plaça de la Reina, Paseo del Borne, Avenida Jaime III, Paseo Mallorca, Vía Portugal, Vía Roma, La Rambla, Calle Unió, Paseo del Borne, Plaça de la Reina - wird am 29. und 30. Dezember 2023 sowie am 3. und 4. Januar 2024 fahren. Der zweite Zug steuert folgende Route: Plaça Abu Yahya, Straße 31 de Desembre, Avenida Comte de Sallent, General Riera, Joan Massanet i Moragues, Francesc Fiol i Joan, Poeta Guillem Colom, Arquitecte Bennàssar, Arxiduc Lluís Salvador und Rosselló i Caçador. Die Bimmelnahn wird am 29. und 30. Dezember 2023 sowie am 3. und 4. Januar 2024 in Betrieb genommen.