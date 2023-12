Da an Heiligabend („Noche Buena”) auf Mallorca ganz normal gearbeitet wird und es traditionsgemäß auch keine Geschenke gibt, spielt das Abendessen an diesem Tag ebenfalls keine besondere Rolle. Brauch ist allerdings, nach der Mitternachtsmesse („Misa de Gallo”) ein Stück Ensaimada und eine heiße Schokolade zu genießen. Große Bedeutung hat allerdings das Essen am ersten Weihnachtsfeiertag, an dem die Familien zusammenkommen. Das Traditionsmenü startet in der Regel mit einer Nudelsuppe, der „Sopa de Nadal” oder auch „Sopa de Galets” genannt.

Diese Speise ist eines der traditionellen Weihnachtsgerichte aus Katalonien und Mallorca. Galets sind Nudeln in Form von Muscheln oder Hörnchen und obwohl es verschiedene Größen gibt, werden zu Weihnachten nur die größten verwendet. Das Rezept stammt aus dem 16. Jahrhundert und war wegen seiner einfachen und herzhaften Zubereitung in allen Haushalten sehr beliebt. Die Grundzutat der „Sopa" ist eine kräftige Fleisch-, Geflügel- oder gemischte Brühe, die langsam zubereitet wird, damit sich alle Geschmacks- und Aromastoffe in der Suppe konzentrieren. Wird die Brühe unter anderem mit schwarzer und weißer Butifarrò-Wurst, Speck oder Schweinsohren angereichert, ist sie eine vollwertige Weihnachts-Escudella. Eine traditionelle Variante besteht darin, die Nudeln mit Hackfleisch zu füllen, was die Vorspeise nahrhafter und auch schmackhafter macht. Die Füllungen können je nach Wunsch variieren. In Katalonien nimmt man gerne Spinat, wahlweise mit Rosinen und Pinienkernen, die Pasta lässt sich aber auch mit Wurst und Pilzen füllen. Wenn die Weihnachtssuppe keine gefüllten Nudeln enthält, werden in der Regel „Pilotas" in die Suppe gegeben. Das sind kleine Fleischbällchen, die mit Schweinefleisch, Kalbfleisch, Huhn, Ei und Paniermehl zubereitet werden können. Diese Vorspeise ist ideal für die Festtage, da sich alles im Voraus präparieren lässt. Man sollte allerdings die gefüllten Nudeln getrennt von der Brühe aufbewahren, damit die Pasta nicht zu weich wird und das Hackfleisch nicht in der Brühe schwimmt.