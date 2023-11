Wer auf Mallorca unterwegs ist, kommt nicht drumherum, authentische Tapas zu probieren. Ob die beliebten Kartoffelspalten Patatas Bravas, Brot mit der Knoblauchcreme Aioli, Hackbällchen in Tomatensauce oder gegrillte Tintenfischringe: Die Auswahl ist groß. Übrigens: Bei einer Tapa handelt es sich um ein landestypische Appetithäppchen, das in Bars und Restaurants üblicherweise zu Wein, Bier und erfrischenden Kaltgetränken erreicht wird. Wir stellen einige Lokale vor, in denen die Appetithäppchen serviert werden.

Café La Lonja

Das Café La Lonja ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Bei der historischen Bar mit der rustikalen Einrichtung handelt es sich um eines der ältesten Lokale im Lonja-Viertel, das sich in unmittelbarer Nähe zu Palmas Fischbörse und dem Hafen befindet. Das Etablissement ist eine gleichauf beliebte Adresse bei Stammgästen, Residenten und Urlaubern. Auf der kleinen aber feinen Speisekarte kann der Gast zwischen Erfrischungsgetränken, Weinen, Cocktails und verschiedenen Tapas wählen, zum Beispiel der spanische Kartoffelsalat "Ensaladilla rusa", pikante Würstchen oder Trampó. Auch ein wechselndes Mittagsmenü findet sich auf der Speisekarte.

Can Toni

Das Can Toni ist eines der emblematischsten Lokale in Palma. Das dörflich wirkende Restaurant glänzt vor allem mit seinen mallorquinischen Rezepten und einer umfangreichen Auswahl an verschiedenen spanischen Tapas. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Garnelen in Knoblauchöl, "Gambas al ajillo", gefüllte Kroketten, Kartoffelecken "Patatas Bravas", Datteln im Speckmantel oder gegrillte Paprikaschoten "Pimientos de Padrón". Auch frisch gebackenes Brot mit Knoblauchcreme Aioli und Oliven dürfen natürlich nicht fehlen. Dazu gibt es eine Auswahl an verschiedenen mallorquinischen Weinen und edlen Tropfen vom Festland. Wer etwas mehr Appetit mitbringt, hat im Can Toni auch die Möglichkeit im Holzofen gebackene mallorquinische Fleischspezialitäten wie das Spanferkel "Porcella" zu probieren. Das Restaurant Can Toni befindet sich an der Costa de Santa Creu, direkt an der Ecke zum Carrer de Sant Llorenç unweit der exklusiven Gasse Sant Feliu und dem Borne. Auch das Museum Es Baluard ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Bar Espanya

Die im Herzen von Palma gelegene und etwas versteckte Tapas-Bar Espanya ist in der mallorquinischen Szene eine bekannte Adresse. Nur wenige Meter von der Plaça Major entfernt, befindet sich diese rustikale Bar. Die Tapas sind dort weniger nur Appetithäppchen, sondern werden teils auf großen Tellern ("Ración") direkt an der Bar gereicht. Besonders bekannt ist die Tapas-Bar für ihre Tortilla de Patatas (Kartoffelomelett).

La Bóveda

Die Tapasbar La Bóveda in Palmas Altstadt ist seit vielen Jahren eine beliebte Adresse für die spanischen Appetithäppchen. Vor allem deutsche Urlauber und Residenten kehren dort gerne ein. Empfehlenswert sind die aromatischen Schinken, die von einem Experten mit einem langen, scharfen Messer frisch von der Haxe geschnitten werden. Auch Tortilla, grüne Paprikaschoten, Kroketten, Datteln im Speckmantel oder Oktopus mit Kartoffeln stehen auf der Speisekarte. Das Restaurant ist zudem authentisch rustikal eingerichtet und befindet sich im Carrer Boteria in der Innenstadt von Palma.

Bodega La Rambla

Bereits seit 1940 werden in der Bodega La Rambla spanische Tapas serviert. Besonders zu empfehlen ist der Tapas-Teller "Variat". Zwischen diversen Häppchen-Spezialitäten hat der Gast nämlich auch die Möglichkeit "einmal alles" zu bestellen. Bei dem "Variat" handelt es sich nämlich um eine Zusammenstellung der beliebtesten Tapas auf einem Teller. Traditionell gehören zu einem "Variat" Fleischbällchen in Sauce (Albóndigas), Karoffel-Thunfischsalat mit Mayonnaise (Ensaladilla rusa), das mallorquinische Gericht "Frito mallorquín" (Innereien mit Gemüse), kleingeschnittener Tintenfisch in pikanter Sauce (pica-pica), Kutteln (callos) und obendrauf eine frittierte Spezialität wie Kroketten oder Tintenfischringe "Calamares". Die Bodega La Rambla befindet sich auf der Via Roma 6.