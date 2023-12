Einen triumphalen Einzug hat sich ein ehemaliger Gemeinderat der Ortschaft Lloseta am ersten Weihnachtsfeiertag gegönnt: Auf seinem weißen Motorroller, so ist auf einem Video zu sehen, das auf Mallorca derzeit viral geht und auch von der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ins Netz gestellt wurde, fuhr Llorenç Guardiola in der zu diesem Zeitpunkt bis unters Dach gefüllten Bar La Altura vor. Dazu grinst er zahlreichen gezückten Smartphones im Aufnahmemodus frech in die Kameras. Immerhin, der sozialdemokratische Lokalpolitiker trug während seines weihnachtlichen Husarenrittes einen Helm, was man von seiner weiblichen Begleiterin, einer dorfbekannten Friseuse, auf dem Rücksitz nicht behaupten konnte.

Dummerweise gelangten die Videos nicht nur in die Hände von Zeitgenossen, die dem ehemaligen Gemeinderat freundlich gesinnt sind. Auch der Ortspolizei und der Guardia Civil wurden die Aufnahmen von mehreren Seiten zugespielt. Und die würden derzeit prüfen, ob die Aktion für Llorenç, der bis Mai diesen Jahres für die Bereiche Sport, Umwelt und Landwirtschaft verantwortlich war, ein juristisches Nachspiel haben könnte, so die Zeitung. Obwohl bei der als Spaß gedachten Bar-Rundfahrt niemand verletzt wurde, zeigten am Dienstag zahlreiche Augenzeugen wenig Verständnis für die Aktion. "Es hätte alles auch anders ausgehen können", sagte ein Partygast gegenüber "Ultima Hora".