Nach dem plötzlichen Tod mehrerer Hunde hat die Gemeinde Pollença den Strandabschnitt Llenaire in Port de Pollença am Donnerstag weiträumig abgesperrt. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge erlitten mindestens zwei Hunde eine tödliche Vergiftung. Die Dunkelziffer könnte aber deutlich höher liegen. Ein ortsansässiger Tierarzt bestätigte gegenüber der Zeitung den Tod eines vierjährigen Labradors am ersten Weihnachtsfeiertag. Offenbar hatte der Vierbeiner tags zuvor an besagtem Strandabschnitt ein mutmaßlich gezielt ausgelegtes Gift gefressen, das zur Bekämpfung von Schneckenplagen bestimmt ist. Dieses greife derart aggressiv das Nervensystem von Lebewesen an, dass kurze Zeit später der Tod eintrete. Der Veterinär sprach gegenüber dem Blatt ferner von einem zweiten Fall, der sich ähnlich abgespielt haben soll. Die Polizei auf Mallorca hat die Ermittlungen in den Fällen aufgenommen.

Ähnliche Nachrichten Hundestrand bei Port de Pollença wegen Vergiftungsgefahr geschlossen Der Strandabschnitte Llenaire war in der Vergangenheit bereits mehrmals Schauplatz von Hundevergiftungen und mutmaßlichen Tiermisshandlungen. So starb "Ultima Hora"-Angaben zufolge beispielsweise im Herbst 2011 ebenfalls ein Labrador an den Folgen einer Vergiftung. Nahezu zeitlich habe damals ein Unbekannter mit einer Schrotflinte eine Katze derart schwer verletzt, dass diese das Augenlicht verloren habe. Hintergrund der mutmaßlichen Anschläge auf Leben und Gesundheit von Haustieren dürfte die vorausgegangene Initiative der Kommune sein, den Strandabschnitt Llenaire für Strandgäste und Haustiere gleichermaßen freigegeben zu haben.