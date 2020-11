Hundestrand bei Port de Pollença wegen Vergiftungsgefahr geschlossen

Die Zone von Llenaire im Norden von Mallorca gilt als beliebtes Gebiet für Hundebesitzer. Nun wurde der Strand abgeriegelt, da sich ein Hund dort vergiftet hatte. Bis Montag soll das Gelände geschlossen bleiben, bis man geklärt hat, ob es weitere Giftköder in der Gegend gibt.

Erst vor einer Woche kam es zu einer Tiervergiftung in der Ecke. Der betroffene Hund ist außer Gefahr und auf dem Weg der Besserung, wie der Veterinärmediziner Marcos Makowski mitteilt. Allen Anschein nach hat der Hund ein vergiftetes hartes Ei gefressen. In das Ei wurde höchstwahrscheinlich vorab per Spritze Gift injiziert.

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen das Gelände untersucht, bisher aber keine weiteren Giftköder gefunden. Das Gebiet ist bei Badenden und ihren Hundebesitzern beliebt.

Der Täter konnte bisher noch nicht ausfindig gemacht werden.

Auch eine Katze erlitt Misshandlungen in der Region. Tierarzt Makowski bestätigt auch hier, dass es sich um einen Fall von Tiermisshandlung handelt. Dieser Fall wurde auch bei der Polizei angezeigt. (dk)