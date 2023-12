Sein Name ist Alberto Llompart, aber jeder auf Mallorca kennt ihn als 'El Berto' de sa Torre. Er ist ein harter, starker Mann mit sehr klaren Vorstellungen. Er schätzt vor allem Loyalität und Respekt zwischen den Menschen. Nach einer "etwas turbulenten" Kindheit arbeitete er mehrere Jahre lang als privater Personenschützer für Clan-Mitglieder in Son Banya, dem größten Drogenumschlagplatz der Insel. Er ist eine bisher eher unbekannte Figur, die aber für die Elendssiedlung von großer Bedeutung war.

Was macht ein Bodyguard in Son Banya?

Es gibt immer ein paar Differenzen zwischen den Bewohnern, und ich war da, um dafür zu sorgen, dass es keine "Pannen" gab.

Und gab es viele "Missgeschicke"?

Ja, die gab es. Es gibt immer Differenzen.

Wie sieht es im Dorf aus?

Das Dorf ist nicht mehr das, was es einmal war. Es ist sehr heruntergekommen, und das Schlimmste ist, dass jeder sein eigenes Ding macht. Jetzt kümmert sich jeder um seinen eigenen Arsch. Verzeihen Sie den Ausdruck.

Wovon leben sie? Von Drogen?

Zwischen 70 und 80 Prozent der Menschen dort leben von dem, was wir alle kennen. Aber es ist auch wahr, dass der Rest von dem lebt, was er kann. Sie leben vom Betteln, von Schrott oder vom Verkauf auf den Märkten.

Wie viel bekommt ein Drogenhändler oder ein Wasserträger, der die Narcos auf die Anwesenheit der Polizei aufmerksam macht, bezahlt?

Die Verkäufer oder die Wasserträger können 30 oder 40 Euro pro Tag bekommen. Wenn man einen guten Tag hat und viel arbeitet, kann man 80 oder 100 Euro verdienen.

Wird in dem Dorf viel mit Drogen gehandelt?

Ja, ziemlich viel.

Haben alle Verkaufsstellen die gleichen Preise und die gleiche Qualität?

Die Preise sind in der Regel alle gleich. Es gibt fast keinen Unterschied zwischen den einzelnen Geschäften. Es stimmt, dass die Qualität der Drogen von einem Ort zum anderen unterschiedlich ist, je nachdem, wo oder von welchem Clan sie gekauft werden.

Gibt es einen Clankrieg?

Ich würde es nicht als Krieg bezeichnen. Es stimmt, dass es vor Jahren noch Respekt und Regeln gab, aber heute ist alles außer Kontrolle geraten. Jetzt geht jeder seinen eigenen Weg und kümmert sich um sich selbst.

Glauben Sie, dass die Clans an diesem Interview Anstoß nehmen und sich revanchieren könnten?

Nein, überhaupt nicht. Es herrscht gegenseitiger Respekt. Ich weiß ganz genau, was ich sagen darf und was nicht.

Ist es gefährlich, Son Banya zu betreten?

Ja, wenn man einreisen will, ist es ratsam, dies in Begleitung von jemandem von dort oder im Auftrag von jemandem zu tun. Andernfalls könnten Sie Probleme bekommen.

Gibt es Verrat innerhalb der Clans?

Das werde ich nicht beantworten.

Was ist mit den Verrätern?

Was passiert mit ihnen nicht?

Wurden Sie jemals wegen Ihrer Tätigkeit angezeigt?

Da gibt es keine Beschwerden.

Ist Son Banya der größte Drogensupermarkt?

Ich habe dort gewohnt, und ich kann Ihnen versichern, dass dort viel verkauft wird.

Kann man sagen, dass dies eine gesetzlose Siedlung ist?

Dort funktioniert alles anders. Es gibt fünf Straßen, in denen es kein Gesetz gibt. Ich hatte die Gelegenheit, die 3000 (Drogenhändler-)Wohnungen in Sevilla, die Cañada Real in Madrid oder La Palmilla in Málaga zu besuchen, und ich kann Ihnen versichern, dass Son Banya viel schlimmer ist.

Was ist das Profil des Drogenkäufers?

Alle möglichen Leute. Jeder, von dem man es am wenigsten erwartet, taucht als Käufer auf. Die meisten sind männlich, zwischen 40 und 50 Jahre alt, Geschäftsleute oder Leute aus dem Baugewerbe und dem Hotel- und Gaststättengewerbe.

Kommen berühmte Leute, um Drogen zu kaufen, oder Leute in Dienstwagen?

Einige offizielle Autos kommen vorbei. Was die Prominenten angeht, so haben wir auch schon Sänger, Sportler und Politiker gesehen. Ich werde Ihnen keine Namen nennen.

Sind es bekannte Leute?

Sänger, Sportler und Frauen, die oft im Fernsehen zu sehen sind.

Was könnten wir unter dem Dorf begraben finden?

Geld. Eine Menge Bargeld. Ich tippe auf Schmuck und ein paar Leichen (er lacht).

Ich nehme an, Sie meinen Leichen von vor vielen Jahren, nicht wahr?

...(Er lacht und schweigt).

Was ist das Härtste, das Sie im Dorf gesehen haben?

Die Wahrheit ist, dass ich alles gesehen habe. Messerstechereien, Schießereien, Schlägereien.

Warum haben Sie das Dorf verlassen?

Ich brauchte einen Tapetenwechsel und wollte neue persönliche Projekte in Angriff nehmen.

Muss das Dorf aufgelöst werden?

Nein. Lassen Sie es mich ganz klar sagen. Wenn die Politiker Son Banya auslöschen wollen, sollte Palma sich darauf vorbereiten. Sie werden ein ernstes Problem haben. Viele Leute kommen in die Siedlung, um Drogen zu kaufen. Wenn Sie die Siedlung schließen, wird der Drogenhandel auf andere Gebiete übergreifen. Ich versichere Ihnen, dass die Gitanos nicht nach Son Vida gehen werden. Sie würden in die Stadtteile Son Gotleu, Polígon de Llevant, Corea, La Soledad usw. gehen ....

Wer verkauft die Drogen in den Verkaufsstellen?

Vor einiger Zeit gab es viele "Panchitos" in den Verkaufsstellen und die Gitanos hatten die Kontrolle. Die neuen Generationen möchten das Problem direkt kontrollieren, und sie sind diejenigen, die arbeiten.

Die Fragen stellte Julio Bastida

Son-Banya-Journalist Pep Matas ordnet das Thema ein



Der erfahrene Journalist und Schriftsteller Pep Matas, eine der maßgeblichen und kenntnisreichsten Stimmen über die Funktionsweise von Son Banya, sieht in der Barackensiedlung eine Menge Heuchelei.

"Seien wir ernsthaft. Das Problem von Son Banya ist nicht Son Banya selbst. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir es mit einem Ghetto zu tun haben, in das täglich Tausende von Menschen kommen, um Drogen zu kaufen. Wenn Sie Son Banya schließen, werden diese Menschen woanders Drogen kaufen. Es gibt Leute, die sich dafür einsetzen, dass sie an demselben kontrollierten Ort bleiben und nicht in der ganzen Stadt verstreut werden. Eines ist sicher, sie werden weiterhin Drogen verkaufen", sagt Pep Matas.

"Ich stelle den Politikern eine Frage: Warum werden die Gitanos, die in Son Banya verhungern, gefüttert und bekommen Wohnungen, während in den Suppenküchen Schlangen von Gitanos stehen und niemand etwas dagegen unternimmt? Hinzu kommt, dass auf Ibiza in zwei Monaten mehr Drogen verkauft werden als in Son Banya im ganzen Jahr. Das Problem ist, dass diejenigen, die dort das Sagen haben, Anzüge und Krawatten tragen", schließt der erfahrene Journalist.

