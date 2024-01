Wer auf Mallorca kein Auto mieten möchte, der muss nicht verzweifeln. Denn die Baleareninsel verfügt über ein gut ausgebautes Bus- und Bahnnetz im öffentlichen Nahverkehr. Gemeldete Bewohner der Insel können auch in diesem Jahr kostenfrei Überlandbusse, Züge sowie die Metrolinien M1 und M2 nutzen. Urlauber und Ausländer, die auf der Insel leben aber nicht gemeldet sind, müssen weiterhin für die Nutzung des ÖPNV zahlen.

Welche Busse, Bahnen und U-Bahnen gibt es?

Es gibt zwei Arten von Bussen auf der Insel: Zum einen verkehren im Zentrum von Palma die Stadtbusse (EMT), zum anderen gibt es die Überlandbusse, die die einzelnen Ortschaften der Insel miteinander verbinden, die sogenannten „autobuses interurbanos” (TIB). Die Inselhauptstadt Palma verfügt auch über einen Intermodalbahnhof an der Plaça d'Espanya, von wo aus Züge, Stadtbusse und TIB-Busse verkehren. Von dort aus fährt auch die U-Bahnlinie M1 vi Son Fuster Vell und Son Castelló bis zur Universität (Universidad de las Islas Baleares – UIB). Die Metrolinie M2 führt über Pont d'Inca nach Marratxí. Zudem gibt es drei verschiedene Zuglinien, T1, T2 und T3. Alle Züge fahren durch Inca, wo die Linie T1 endet. Mit der Linie T2 gelangt man nach Sa Pobla, die T3 fährt nach Manacor.

Das Bahnnetz auf Mallorca.

Welche Karte benötige ich?

Wer auf Mallorca nicht über die sogenannte Tarjeta Intermodal verfügt, muss für Bus, Bahn, Metro und Zug zahlen (Ausnahmen gelten für Bewohner Palmas, die die Stadtbusse und die M1 mit der Bürgerkarte kostenlos nutzen können). Zwei Euro kostet das Ticket für einen Einzelfahrschein mit dem Stadtbus EMT, fünf Euro für die Fahrt zum Flughafen und drei Euro für die Fahrt zum Hafen von Palma. In der Stadt muss bar bezahlt werden. Mit der Kreditkarte kann nur im TIB-Überlandbus, nicht aber im EMT-Stadtbus gezahlt werden. Es empfiehlt sich also, stets etwas Bargeld parat zu haben.

Bar- und Kartenzahlung

Dabei ist es ratsam, höchstens mit 10-Euro-Scheinen zu zahlen. Größe Scheine wie 50er werden in der Regel nicht akzeptiert. Kinder unter fünf Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen mit gültigem Busticket gratis. Auch die Mitnahme von Hunden ist in den Stadtbussen erlaubt: Das Ticket für den Vierbeiner schlägt mit 30 Cent zusätzlich zu Buche. Übrigens: Wer eine Zehnerkarte kauft, zahlt statt 20 nur 15 Euro. Auch gut zu wissen: Die ehemalige Buslinie 2, die in Linie CC „Centre Ciutat” umbenannt wurde, kann sowohl für Besucher als auch für Einheimische umsonst genutzt werden und fährt einmal quer durch Palmas Innenstadt.

Anders als in den EMT-Stadtbussen, kann in den TIB-Überlandbussen auch mit Karte gezahlt werden. Wer auf Bargeld verzichtet, wird sogar „belohnt” und zahlt deutlich weniger pro Fahrt. So kostet eine einfache Fahrt von Sóller nach Palma in bar 4,50 Euro pro Person, mit Karte nur 2,70 Euro pro Fahrt. Auch online kann das Ticket zum reduzierten Preis gebucht werden.

Wichtig: Sowohl die Tarjeta Intermodal für Residenten als auch die Kreditkarte müssen beim Ein- und Aussteigen im Bus, Zug oder in der U-Bahn über das Lesegerät gezogen werden. Erfolgt dies nicht, werden zusätzliche 30 Cent pro Fahrt abgezogen. Und auch hier gilt: Ein Fahrschein kann nur in bar mit Geldscheinen bis zu 20 Euro bezahlt werden. Größere Scheine werden auch im TIB-Überlandbus in der Regel nicht angenommen.