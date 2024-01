Auch in diesem Jahr ehrt die Inselhaupstadt Palma de Mallorca wieder ihren Schutzheiligen. Mit Musik, Tanz und zahlreichen Veranstaltungen wird das Patronatsfest Sant Sebastià gefeiert. Zusätzlich zu den traditionellen Konzerten am Vorabend, dem 19. Januar, gibt es am Samstag, 20. Januar, eine große Party auf dem Rathausplatz (Plaça Cort) und eine Verbena auf der Plaça Major, die von sechs Uhr nachmittags bis Mitternacht gefeiert wird. Die Konzerte, die bereits am Freitag steigen, gehen am Samstag weiter, da der Feiertag in diesem Jahr auf ein Wochenende fällt. Auch am Sonntag wird es noch Musik auf einigen Bühnen geben.

Das Hauptspektakel steigt am Freitag, 19. Januar, mit dem Drac Na Coca, einem großem, feuerspeiendem Krokodil und dem Umzug der Riesen ("Gegants") zur Plaça Major. Dort wird die drachenartige Gestalt das Feuer entzünden. Damit sind die Feierlichkeiten offiziell eröffnet. In der gesamten Stadt können dann im Anschluss kostenlose Konzerte genossen werden. Diese finden unter anderem auf der Plaça Cort, der Plaça Reina, der Plaça de l'Olivar und der Plaça d'Espanya statt. Bisher sind sechs Konzerte an verschiedenen Veranstaltungsorten in Palma in verschiedenen Stilrichtungen wie Rock, urbane Musik, Flamenco, Flamenco-Fusion und klassischer Pop-Rock bestätigt. Zu den Gruppen gehören unter anderem Dorian, La Guardia, Juan Magán und Hombres G. Zudem werden in der gesamten Innenstadt bereits einige Tage vor und nach dem Patronatsfest Grillplätze seitens des Rathauses zur Verfügung gestellt. Dort können Passanten mitgebrachtes Essen zubereiten. Sant Sebastià wird in Palma als der Heilige verehrt, der die Stadt vor der Pest rettete. Die feuerschwingenden Dämonen und Teufel, die anlässlich des Patronatsfestes durch die Straßen ziehen, haben ihren Ursprung daher in der symbolischen Vertreibung der Pest aus Palma.