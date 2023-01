Am kommenden Sonntag, 29.1., bricht in Palma de Mallorca die Hölle los. Dann findet in der Altstadt wieder der traditionelle "Teufelslauf" beziehungsweise "Feuerlauf" (Correfoc) zum Abschied der Sant-Sebastià-Feiern statt, dem Stadtpatron von Palma. 270 als Teufel maskierte Feuerwerks-Künstler sowie 130 Trommler ziehen ab 19 Uhr durch das Zentrum, um mit Paukenschlägen, Feuer-Spekakteln, Knallern und anderen pyrotechnischen Effekten das Ende der am 20. Januar begonnenen Festwoche einzuläuten.

Nach Angaben von Palmas Stadtverwaltung werden bei der Höllen-Show rund 183 Kilo Feuerwerk-Material verbrannt. Aus diesem Grund gab das Rathaus Sicherheitswarnungen für das Publikum am Straßenrand aus. Die für öffentliche Feste zuständige Stadträtin Claudia Costa erinnerte die Bürger in einer Pressemitteilung daran, dass "wir beim Correfoc mit dem Feuer spielen und man sich daher vor möglichen Brandverletzungen schützen soll". So empfahl Costa den Schaulustigen unter anderem das Tragen von feuerfester Kleidung, Mützen und Handschuhen zum Schutz vor den sprühenden Funken, welche die "Teufel" in den Straßen mit ihren Feuerwerksgeräten herabregnen lassen.

Von dem Spektakel beeinträchtigt sein wird am Sonntag auch der Autoverkehr in Palma sein. So wird dieser auf der Avinguda Jaume III. bereits ab 12 Uhr, auf dem Passeig Mallorca ab 15.30 Uhr und von der Plaça de la Reina in Richtung Plaça Joan Carles I (Passeig del Born) ab 19 Uhr gesperrt. Entlang der Strecke wird es drei verschiedene Zonen geben: die "heiße" Zone für diejenigen, die mit den "Teufeln" tanzen wollen, einen Bereich für Zuschauer in den Arkaden der Straße Jaume III und die Feuerwerkspulver-Ladezonen.