Brutaler Überfall am helllichten Tag auf Mallorca: Zwei in Schwarz gekleidete und maskierte Männer sind in ein Einfamilienhaus in der Straße Pins in Palmas Strandviertel Can Pastilla eingedrungen, haben sich auf zwei Bewohner gestürzt und diese gefesselt und geknebelt. Danach flohen die Kriminellen laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit 4000 Euro in bar und mit einer sogenannten BB-Pistole, die dem Eigentümer gehört.

Die Tat war bereits vor einigen Tagen begangen worden, bei den Opfern handelt es sich um ein Rentner-Ehepaar. Die Senioren erwarteten Besuch und öffneten arglos gegen 17 Uhr die Tür. Dann erblickten sie die maskierten Gestalten, die sich auf sie warfen und an einen Stuhl fesselten. Nach der Flucht der Gangster gelang es den Eheleuten, sich zu befreien und die Nationalpolizei zu rufen. Ähnliche Nachrichten Deutsche Finca-Urlauber auf Mallorca: "Die Einbrecher kamen, als wir schliefen" Mehr ähnliche Nachrichten Nach Aussage der Opfer sprachen die Einbrecher ein osteuropäisches Idiom. Sie befinden sich weiter auf der Flucht, und die Nationalpolizei sucht jetzt intensiv nach ihnen. In der Gegend an der Pins-Straße befinden sich zahlreiche Einfamilienhäuser, in welchen in erster Linie gut situierte Menschen leben. Es handelt sich um ein relativ grünes Viertel in Strandnähe. Einbrüche in wohlhabenderen Gegenden kommen auf der Insel immer mal wieder vor. Vor allem im Südwesten – etwa in Santa Ponça oder Port d'Andratx – dringen Kriminelle in Villen ein. Bei den Tätern handelt es sich nicht selten um Bandenmitglieder aus anderen Ländern wie zum Beispiel Rumänien oder südamerikanischen Staaten.