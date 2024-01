Erstmals im neuen Jahr sind die berühmten Ufanes-Quellen bei Campanet im Norden von Mallorca zum Leben erwacht. Nach den mehrtägigen Regenfällen sprudelte das Wasser zunächst am Freitag an die Oberfläche, um sich als Fluss Richtung Meer zu bewegen. Die Ufanes-Quellen locken regelmäßig viele Besucher an, sodass es mitunter schwierig ist, einen Parkplatz fürs Auto zu finden.

Das Naturphänomen ereignet sich regelmäßig nach ergiebigen und mehrtägigen Regenfällen auf dem Gelände der Finca Gabellí Petit. Das Wasser kommt vom Tomir-Berg herunter, am Fuß der Tramuntana bildet sich dann eine Art unterirdischer Teich. Sobald der Pegel des Wassers eine gewisse Höhe erreicht hat, sprudelt dieses an verschiedenen Stellen aus der Erde. Vor einigen Jahren hatten Spaßvögel den Fluss, der sich unterhalb der Quellen bildet, sogar mit Surfbrettern befahren. Die Gegend befindet sich ganz in der Nähe der Autobahn zwischen Palma und Sa Pobla.