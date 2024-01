Am Donnerstagmorgen gegen 8.55 Uhr hat ein Autofahrer bei Kilometer 43 auf der Straße Ma-13 in Richtung Alcúdia auf Mallorca einen schweren Unfall erlitten. Er wurde daraufhin aufgrund seines gesundheitlich kritischen Zustand in das Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma eingeliefert.