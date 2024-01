Gute Nachrichten für Ausflügler auf Mallorca: In Zukunft könnte ein Fußgängerweg den Küstenort Camp de Mar mit dem bei Deutschen beliebten Urlaubsort Peguera, im Südwesten auf Mallorca, verknüpfen. Das Plenum des Stadtrats der Gemeinde Andratx hat die Einleitung der notwendigen Maßnahmen zur Verbindung der Orte bereits genehmigt. Dabei handelt es sich um eine Promenade, die die bereits bestehende Bürgerstraße entlang der gesamten Küste von Calvià ergänzen wird.

Der Antrag wurde vom sozialistischen Sprecher der Gemeinde, Toni Mir, eingebracht und einstimmig angenommen, wie die Partei PSIB am vergangenen Freitag in einer Pressemitteilung mitteilte. Der sozialistische Stadtsprecher drückte seine Zufriedenheit darüber aus, dass der Antrag mit der Unterstützung aller Fraktionen in der Plenarsitzung angenommen wurde. "Es geht darum, den Zugang für Fußgänger zu verbessern und die Promenade, die an der Grenze zwischen Palma und Calvià beginnt und die Gemeinde bis nach Peguera durchquert, weiter auszubauen", so Mir.

Die Fußgängerpromenade soll auch bis ins Zentrum von Andratx führen. In diesem Punkt schlägt der Antrag der Sozialdemokraten die Verbesserung des Fußgängereingangs vor, der jetzt vor allem durch eine veralterte Beschilderung auffällt. Bis wann das Projekt umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

Peguera wird von Hotels, Appartementhäusern sowie gastronomischen Einrichtungen dominiert. Die Mehrzahl der Touristen, die den südwestlichen Teil der Insel besuchen, kommen aus dem deutschsprachigen Raum. In der Nebensaison sind dort überwiegend deutsche Rentner und Reisegruppen mittleren Alters anzutreffen.