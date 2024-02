Nach den frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tagen hat das spanische Wetteramt Aemet auf Mallorca einen Umschwung angekündigt. Demnach nimmt derzeit das Sturmtief "Karlotta" Kurs auf die Insel. Nach Angaben des Wetterdienstes können in einigen Gebieten auf dem Festland bereits jetzt Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Auf den Balearen soll der Sturm am Freitag ankommen. An den Küsten sind drei Meter hohe Wellen möglich.

Aufgrund von hohem Wellengang und Sturmböen wurde zunächst für Freitag die Warnstufe Gelb herausgegeben. Diese gilt vor allem für die Küstenregionen im Süden. Am Mittwoch können sich im Süden und in der Inselmitte zudem Nebelbänke bilden, die Sicht bis zu 200 Meter einschränken. Ähnliche Nachrichten Sonne satt und Temperaturen bis 20 Grad: So wird das Wetter in den kommenden Tagen auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Nach Angaben des Wetterdienstes wird "Karlotta" vor allem am Freitag reichlich Niederschlag mit sich bringen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 80 Prozent. Darüber hinaus werden die Temperaturen sowohl auf dem spanischen Festland als auch auf den Balearen leicht sinken. Die Tageswerte liegen bei 15 Grad, nachts bleibt es bei 11 Grad mild. Das kurze Regenintermezzo hält allerdings nicht lange an. Bereits am Sonntag stabilisiert sich die Lage und es zeigt sich wieder häufiger die Sonne. Am Montag sind dann bis zu neun Sonnenstunden drin. Am Dienstag steigt das Quecksilber auf 18 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 15 Grad.