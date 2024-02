Wer im Südwesten Mallorcas lebt oder Urlaub macht, krank ist oder medizinische Betreuung braucht, muss sich künftig auf Neuerungen einstellen. Das Deutsche Facharzt-Zentrum wird seine Niederlassung in Santa Ponça schließen. Am Donnerstag, 22. Februar, werden die letzten Patienten in der Praxis behandelt. Einen entsprechenden Medienbericht bestätigt Per Baar, geschäftsführender Gesellschafter, am Donnerstagmorgen gegenüber MM. Allerdings dementiert er Gerüchte, das Deutsches Facharzt Zentrum sei insolvent. Auch betriebswirtschaftliche Gründe weist er von sich. "Wir haben uns aus strategischen Gründen zu diesem Schritt entschieden", erklärt er und ordnet ein:

"Das ist eine positive Entscheidung."

Man habe "aufgrund des Patientenfeedbacks" beschlossen, die Praxis des Deutschen Facharzt Zentrums in Santa Ponça zu schließen. Denn mit der Eröffnung des Standorts in Palmanova im vergangenen Jahr habe sich einiges geändert. "Die neue Praxis in Palmanova wird sensationell angenommen und wir hören auf unsere Patienten", betont der Geschäftsführer. Die Patienten sind bereits vor einer Woche, am 1. Februar, per Newsletter über die Neuerungen informiert worden. Sie werden nun auf die Praxen in Palmanova sowie Peguera ausweichen, die weiterhin bestehen bleiben. Entsprechend werden die Ärzte ab Anfang März ihre Einsatzorte ändern.

"Wir wollen alles etwas gebündelter organisieren", so Geschäftsführer Per Baar. "Wir sind nach wie vor die größte medizinische Einrichtung für Deutsche auf Mallorca. Und wir beschäftigen so viele Ärzte wie noch nie zuvor", sagt er stolz. In der Praxis in Peguera werde indessen ein noch stärkerer orthopädischer Schwerpunkt geschaffen. Dazu werden drei Allgemeinärzte und eine Kinderärztin das Team verstärken. Dass im Zusammenhang mit der Praxis-Schließung zwei Verwaltungsmitarbeiter gekündigt worden seien, verneint der kaufmännische Leiter Deutschen Facharzt Zentrums. "Die Kündigungen haben einen ganz anderen Hintergrund", sagt er.

Im vergangenen Jahr war das 35-jährige Bestehen des Deutschen Facharzt-Zentrums mit mehreren Veranstaltungen groß gefeiert worden. Es war 1988 im Südwesten Mallorcas in Peguera gegründet worden. 1999 kam die Niederlassung in Santa Ponça dazu. Erst im vergangenen Jahr wurde dann die Praxis in Palmanova eröffnet. Für deutsch- und englischsprachige Residenten und Urlauber gewährleistet das Deutsche Facharzt Zentrum die medizinische Versorgung.