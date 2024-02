"Lass uns der Realität ins Auge schauen – das Glas ist halb leer. Vermeide es, Wasser zu verschwenden." Unter diesem Motto will der Palmesaner Wasserversorger Emaya seine Kunden zu einem sparsamen Verbrauch anregen. Eine entsprechende Kampagne, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" soll über die sozialen Medien und die monatliche Wasserrechnung Einzug in die Haushalte finden.

Mit der Aktion will Emaya verhindern, dass es seinen Kunden bald ähnlich ergeht wie Tausenden von Haushalten auf dem spanischen Festland: Aufgrund ausbleibender Regenfälle in diesem Winter haben zahlreiche Kommunen bereits Einschränkungen bei der Wasserversorgung angeordnet. Begleitet wird das Aufklärungsprogramm von einer Vielzahl nützlicher Tipps zum Wassersparen. Besser duschen als baden

als baden Während des Einseifens und Zähneputzens den Wasserhahn zudrehen

und den Wasserhahn zudrehen Tropfende Hähne möglichst schnell reparieren

möglichst schnell reparieren Waschmaschine und Spülmaschine erst dann einschalten, wenn diese voll sind

und erst dann einschalten, wenn diese voll sind Tiefgefrorene Lebensmittel nicht unter laufendem Wasserhahn auftauen

nicht unter laufendem Wasserhahn auftauen Garten ausschließlich zwischen 20 Uhr und 8 Uhr bewässern Ähnliche Nachrichten Drohende Trockenheit: Mallorcas Stauseen sind nur bis zu einem Drittel gefüllt Das ist nur eine Auswahl der Empfehlungen, die Emaya seinen Kunden im Rahmen der Kampagne ans Herz legt. Nach Angaben der Zeitung sind die beiden Stauseen (Gorg Blau und Cúber), die Palma mit Trinkwasser versorgen, derzeit nur zu 42,97 Prozent gefüllt. Die Wasserversorgung, so der für Umwelt zuständige Stadtrat Llorenç Bauzá (Volkspartei PP), sie damit für die "kommenden Monate" sichergestellt. Trotzdem gelte es, erste Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. "Letztlich hängt unsere Versorgung von den Niederschlagsmengen ab", sagte Bauzá.